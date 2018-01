Tres Vehículos Dañados al no Respetar la Preferencia

Tapachula, Chiapas; 18 de Enero.- Cuantiosos daños materiales fue el resultado de un fuerte accidente automovilístico que se registró en el cruce de la 5a. Avenida Sur y 2a. Calle Oriente.

Todo sucedió cuando el distraído conductor de un Chevrolet Aveo de color gris no respetó la vía de preferencia de la 5a. Avenida Sur, transitaba de Oriente a Poniente sobre la 2a. Calle Oriente y al llegar al cruce con la 5a. Sur, intenta ganarle el paso a un vehículo que circulaba de Sur a Norte con vía de preferencia, el cual se estrelló de frente en el costado izquierdo del Aveo, para proyectarse sin ningún control contra una camioneta marca Honda que estaba estacionada sobre la 2a. Oriente, dejando como resultado tres vehículos seriamente dañados y afortunadamente ninguna persona lesionada, únicamente con crisis nerviosa por el fuerte impacto.

Conductores que circulaban por el lugar solicitaron la intervención del Perito de Tránsito del Estado, quién se presentó al lugar y después de realizar las diligencias correspondientes, dio a conocer que el conductor responsable es el del Chevrolet Aveo con placas de circulación XLH 6301, quien no respetó la vía de preferencia y fue golpeado por un Nissan Sentra con placas DSK 6631 del Estado de Chiapas, como consecuencia del golpe se estrelló contra una camioneta Honda CRV de color gris que estaba estacionada, con placas DSL 6141, también del Estado de Chiapas.

Después de que el Perito realizó las diligencias correspondientes, arribaron al lugar los ajustadores de las compañías de seguro de los vehículos involucrados, quienes llegaron a un arreglo en la reparación de los daños, y al no haber ninguna persona lesionada se aceptó el convenio de pago donde el conductor responsable cubrirá los daños causados por su imprudencia al no respetar la preferencia. EL ORBE/Rodolfo Hernández González