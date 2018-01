“Celebra” Trump Primer Año Como Presidente de EEUU Bajo Cierre del Gobierno Federal

* Discusión por Financiamiento Frena Actividades.

Washington.- La Cámara de Senadores del Congreso federal de Estados Unidos, por falta de consenso, provocó el cierre temporal del gobierno en el marco de la celebración de Donald Trump, para conmemorar su primer aniversario como presidente.

Al arranque de la madrugada de este sábado, el gobierno federal estadunidense quedó cerrado, luego de que las negociaciones entre republicanos y demócratas no lograran concretar los 60 votos requeridos para aprobar el financiamiento de las actividades gubernamentales.

Al filo de la media noche del viernes, 50 senadores; 45 republicanos y 5 demócratas, votaron a favor de un proyecto de ley que había sido aprobado en la Cámara de Representantes un día antes, con lo que no pudieron evitar el cierre del gobierno federal.

La celebración de Trump quedó opacada por las acciones de los demócratas y de los republicanos.

“Los demócratas están mucho más preocupados por los inmigrantes indocumentados que por nuestros grandiosos militares y nuestra seguridad en la peligrosa frontera sur. Fácilmente pudieron lograr un acuerdo, pero decidieron jugar el juego político del cierre del gobierno. #NoNecesitamosMasDemócratasen2018 para poder resolver el desastre”, reaccionó Trump esta madrugada por medio de su cuenta personal de Twitter.

Más tarde, añadió: “Este es el primer aniversario de mi presidencia y los demócratas querían darme un bonito presente. #Losdemócratascerraronelgobierno”.

El mandatario, quien ya había cancelado temporalmente su viaje a su mansión de lujo de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, cumple un año de mandato en medio de una situación política claramente polarizada.

Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado, citó a sesión a sus 99 colegas al medio día de este sábado para reiniciar el debate e intentar llegar a un compromiso bipartidario para aprobar un proyecto de ley presupuestal que permita reiniciar las actividades gubernamentales lo antes posible.

“En lugar de resolver problemas, el liderazgo demócrata prefirió cerrar el gobierno, lo que tiene consecuencias peligrosas para nuestra defensa nacional”, dijo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, por medio de un comunicado de prensa.

A la hora del cierre gubernamental, en la Casa Blanca no hubo reacción y tampoco se informó sobre si el presidente, por encima del cierre gubernamental, viajará a Mar-a-Lago para llevar a cabo la fiesta a la cual los invitados tendrán que pagar 100 mil dólares por pareja.

La Casa Blanca explicó que los fondos recabados en la costosa fiesta de Trump serán recolectados para financiar la campaña de su reelección dentro de dos años.

La iniciativa rechazada incluía fondos para financiar la construcción del muro en la frontera con México, y excluía una solución al problema del estatus laboral y de residencia de unos 800 mil inmigrantes indocumentados acogidos bajo el Acta de Acción Diferida para llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y otra referida a seguridad fronteriza, entre otros temas de gastos federales.

La oposición demócrata a la legislación se concentró en el tema de DACA y la republicana en incluir una solución al tema.

La convocatoria de McConnell a los senadores se dedicará a definir un proyecto de ley que satisfaga a los dos partidos políticos y al presidente de los Estados Unidos.

Se especula de que podría ser una legislación con un presupuesto de corto plazo, de unas tres semanas, que permita reabrir las actividades gubernamentales este lunes 22 de enero, y que dé espacio al Congreso para concretar en detalle una medida sobre DACA, el muro, y seguridad fronteriza, como insiste el presidente Trump.

El cierre gubernamental no se considera un riesgo para cientos de miles de estadunidenses que se ven afectados porque ocurre durante un fin de semana.

Los republicanos confían en que, entre este sábado y domingo, podrán resolver el problema bajo un acuerdo con los demócratas. Apro