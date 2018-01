Empatamos Cafetaleros 0 – 0 Murciélagos

* Asistieron 18,179 aficionados al Estadio “Manuel Velasco Coello”

Tapachula, Chiapas; 20 de Enero.- Murciélagos Fc se lleva un buen sabor de boca, luego de conseguir magnífico empate a cero goles ante Cafetaleros de Tapachula en el Estado Olímpico “Manuel Velasco Coello” de esta ciudad, donde más de 18,100 aficionados asistieron a presenciar el duelo de la jornada 3 de la Liga de Ascenso MX.

El equipo visitante desde el toque del silbante Brian Omar González Vélez, mostró un buen nivel de juego queriendo imponer condiciones desde la media cancha a través de sus elementos Julián Cardozo y Gil Burón, quienes por momentos se atrevieron encarar a la defensa Albiverde quienes se pasaron firmes atrás y evitaron que sus oponente tomaran ventaja sobre el arco local.

La respuesta del equipo Cafetaleros venía por medio de Edy Brambila y Victor Neves, quienes hacían que el público presente aplaudiera sus buenas acciones.

A pesar de que ambos equipos daban un buen espectáculo, nadie pudo abrir el marcador y se fueron al receso con el empate a cero goles.

Para el segundo tiempo, las acciones del encuentro continuaron con mucha intensidad siendo el equipo de casa el que poco a poco comenzó a adueñarse del partido, y con Edgar Yoel Bárcenas, metieron en más de dos ocasiones en aprietos al cancerbero Alain Estrada, quien respondió con magníficas atajadas evitando que su arco fuese lacerado.

A pesar de que el equipo de casa por momentos apretaba la salida de sus rivales no pudieron concretar las oportunidades que se les presentó y dejaron ir vivos a sus rivales quienes se vieron conforme con este resultado.

Durante el partido, el árbitro Brian Omar González Vélez, no marcó dos jugadas claras con oportunidades a gol a favor del Cafetaleros, quienes a pesar de los fuertes reclamos que le hicieron al silbante este no marcó la pena máxima, que posiblemente les pudo haber dado el triunfo.

Con este resultado, los Cafetaleros se quedan en el séptimo lugar, mientras que Murciélagos sigue ocupando el último sitio de la tabla porcentual. Después de este encuentro los Albiverdes viajarán para ir a medir fuerzas ante Venados, tanto en Copa como liga de Ascenso. El ORBE/Nelson Bautista