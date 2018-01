PROFECO Sancionará a Tortillerías que Aumenten el Precio del Kilo

* Con Multas de Hasta 1.5 Mdp.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) continúa realizando recorridos para sancionar a los empresarios que arbitrariamente incrementen el precio del kilogramo de tortilla en Chiapas; toda vez que la Secretaría de Economía federal informó que realizar un ajuste en este momento constituiría una violación a las leyes de competencia económica.

Con este operativo las autoridades responden a la pretensión de los industriales de la tortilla, que hace unos días anunciaron que en 2018 el kilogramo de este producto costará un peso más, para hacer frente al encarecimiento de algunos insumos como la harina y el gas LP.

En este contexto, la Profeco aseguró que este anuncio carece de fundamento, porque actualmente el maíz blanco –el principal componente de la tortilla- tiene un precio 11 por ciento menor al que alcanzó al inicio de 2017.

El monitoreo de los establecimientos continuará este mes, subrayó la dependencia federal; e informó que el año anterior visitó 118 comercios dedicados a la venta de tortillas en el estado, de los cuales sancionó a 41, principalmente porque sus máquinas no estaban calibradas adecuadamente, y por no exhibir los precios o alterarlos.

“De este total, cuatro están en Tuxtla Gutiérrez y dos en Villaflores, y la multa que recibieron van desde los 20 a los tres mil salarios mínimos”.

No obstante, José Ramón Salazar Ballinas, presidente del Grupo Industriales de la Tortilla “Somos Chiapas”, anunció que el precio del kilogramo de tortilla en el estado incrementará un peso, para venderlo a 16 pesos en la mayor parte del territorio estatal, y hasta en 17.50 en municipios de la región Norte.

Por su parte, funcionarios de la Profeco de otros estados como Puebla o Aguascalientes mencionaron que en sus estados, la multa por el incremento de precios puede ascender hasta los 1.5 millones de pesos, por lo que se mantendrán alertas para que los industriales no aumenten los precios arbitrariamente. Agencias