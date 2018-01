Alerta SEDENA por Supuesta Venta de Cartillas Militares

*A Través de las Redes Sociales.

Tapachula, Chiapas; 22 de Enero.- Ante la oferta de trámites para la supuesta obtención de la cartilla militar liberada a través de páginas de Facebook, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) exhortó a la población no caer en estas publicaciones, porque solo te trata de una estafa, ya que el documento que ofrecen es apócrifo.

El Vocero de la 36 Zona Militar, Fernando Romero Roan, dio a conocer que la venta de las cartillas con el aval de la Sedena, es totalmente falsa, volviéndose una estafa, ya que el trámite para la obtención del documento es personal.

Todos los trámites relacionados con la liberación de la cartilla del Servicio Militar Nacional es ante las Juntas Municipales de Reclutamiento y la Secretaría de la Defensa Nacional, y no se tienen acreditados supuestos gestores, porque el trámite es personal y gratuito.

Ante las publicaciones en las redes sociales durante el pasado fin de semana, la Sedena sólo emite un exhorto para que los jóvenes no caigan en estas estafas, y se pone a disposición sólo información oficial de los módulos donde se pueden realizar la solicitud de las cartillas, dijo.

En esta región se han detectado dos casos de jóvenes que cayeron en estos engaños, detalló, donde aportaron una cantidad de dinero y recibieron un documento apócrifo, porque tenían matrículas clonadas.

Para finalizar, enfatizó que las ofertas de supuestas cartillas se presenta sobre todo a principios de año, que es cuando los jóvenes están con trámites de solicitud en las Juntas Municipales, y al ver las facilidades que particulares les ofrecen caen en las estafas. Agencia Intermedios