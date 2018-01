Mayor Coordinación de Órdenes de Gobierno Contra Inseguridad

*Expone la COCOPARCI.

Tapachula, Chiapas; 23 de Enero.- Es urgente una verdadera coordinación entre las autoridades de los tres niveles de Gobierno para el combate a la ola de inseguridad, afirmó el presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública y Prevención del Delito (Cocoparci), Jorge Gutiérrez Franco.

Precisó que también es prioritario que las autoridades tomen en cuenta a la sociedad a través del diálogo y la concertación, de lo contrario no habrá resultados positivos, ya que la delincuencia está en las colonias y barrios y qué mejor que la gente que habita en esos lugares y sabe lo que se está cometiendo, sea una aliada de la autoridad.

Entrevistado en el marco de la reunión mensual de la Coparmex Costa Soconusco, dijo que apreciaron videos presentados por la Fiscalía y que bueno que están trabajando, pero se debe recordar que la mayoría de los delitos no se denuncian, en las calles siguen los famosos cadeneros, el robo de vehículos, a comercios, a casa habitación.

“Es necesario una mayor vigilancia, pero también debe de existir la cultura de la denuncia porque a veces dicen ‘este delincuente acaba de robar, acaba de asaltar y ya está libre’, pero es porque no hubo la denuncia, entonces las carpetas que se presentan van muy débiles y el juez no tiene otra que soltar al bandido”, agregó.

A la reunión a la que asistieron el director general de Ciudad Salud, José Manuel Pérez Tirado; Fernando Iván Guerrero Valdez, encargado del XIV agrupamiento División Gendarmería; Julio Enrique Balbuena Ruiz, secretario de Seguridad Pública de Tapachula; y Carlos Alberto Montesinos García, fiscal de Distrito Fronterizo Costa, el recién ratificado en el Cocoparci dijo que esta es una frontera abierta por donde están entrando los mara salvatrucha al estar siendo corridos de Centroamérica y están llegando a refugiarse a las colonias donde hay gente más pobre y más necesitada, presas fáciles de esos delincuentes, principalmente jóvenes, al convertirse en parte de las células de dichas bandas delictivas.

Gutiérrez Franco manifestó que la sociedad también debe estar pendiente y debe cooperar porque hay que reconocer que no se puede poner un policía detrás de cada uno y tampoco se puede hacer justicia por mano propia.

Antes de expedir permisos o visa humanitarias, a los que vienen huyendo de Centroamérica se les debe investigar y en caso de que les den el documento, la COMAR o el INM les debe de dar seguimiento para saber qué es lo que están haciendo al quedarse en esta zona, no se trata de persecución sistemática, pero sí se trata de medidas de seguridad que se deben adoptar.

En cuanto a las llamadas de extorsión que se están dando en la región Soconusco, hizo un llamado a la población en general a no dejarse sorprender, a no responder llamadas de números desconocidos y no dejarse llevar por lo que les digan sin antes no corroborar con sus familiares si están bien.

La mayoría de números de donde llaman para extorsionar han sido entregados a las autoridades para su investigación y se ha dado seguimiento, se ha informado que en su mayoría provienen desde los centros penitenciarios de otros Estados, concluyó.