Mal Manejo de Residuos Provoca Incendios en el Basurero Municipal

*Reporta el Colegio de la Frontera Sur.

Tapachula Chis; ENE 24.- Investigadores del Colegio de la Frontera Sur presentaron un reporte sobre la problemática del manejo de la basura en Tapachula, que genera una grave contaminación para el medio ambiente, porque al no contar con estrategias adecuadas aumentan los riesgos de incendios en el basurero municipal.

El investigador, David Herrera González, dio a conocer que en la ciudad aún se manejan estrategias en el manejo de basuras de hace decenas de años, cuando la población era menor, crecimiento poblacional que la convierte en obsoleta, porque la cantidad de residuos que se generan diariamente ha rebasado a las autoridades.

Dijo que la problemática de los constantes incendios en el basurero es generada principalmente por la infraestructura insuficiente que se tiene, la escasa regulación de la operación del basurero, la cantidad de basura que se genera a diario y sobre los malos hábitos de la población.

Señaló que la falta leyes que permitan darle un manejo adecuado a la basura, al no establecer un manejo adecuado, como es la separación, genera que al momento de ser depositado en el basurero, se produzcan gases como el metano, que se encuentra en la parte profunda, sea un combustible y aumente los riesgos de incendios.

Detalló que el manejo integral de los residuos reduce el riesgo de incendios, sin embargo en el basurero no se aplica esta estrategia, por ello de manera contante se incendia y genera un foco grave de contaminación para la salud de la población que vive en colonias aledañas como para la ciudad, ya que los vientos arrastran el humo cargado de gases peligrosos.

Por su parte, el encargado del plan ambiental de Ecosur, Raúl Cuevas, afirmó que los responsables de la contaminación que se genera por el mal manejo de los residuos, son el municipio pero también la población, pero nadie nuestra interés en atender la problemática. Agencia Intermedios