Decae en 30% la Afluencia de Comensales en Marisquerías de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 25 de Enero.- Las marisquerías en Tapachula no se salvan de los altos costos en los insumos que han aumentado en este año, por lo que los empresarios tienen que sortear las inclemencias de la inflación y la carestía en este inicio del año, para sacar adelante sus negocios.

María del Carmen Domínguez de Cocteles “El Chaka”, afirmó que los establecimientos de mariscos y cocteles de productos del mar han aumentado en los últimos años; la oferta de este alimento se ha convertido en uno de los preferidos por los tapachultecos y personas que visitan esta ciudad provenientes de otros lugares del país; inclusive el Gobierno Municipal ha hecho concursos públicos de degustación.

Sin embargo, estos empresarios locales también sienten el alza de precios con ganancias cada vez más reducidas, porque aseguran que no pueden subirle al precio de la carta, porque entonces tendrían menos clientela.

A raíz del inicio de clases y fin de las vacaciones, la afluencia de comensales se ha visto disminuida hasta en un 30 por ciento, situación que les pega fuertemente en la economía de los empresarios, ya que se preparan con una importante cantidad de insumos, muchos de ellos perecederos, y al no haber ventas deben ser desechados, dijo.

La materia prima aumenta de precio, señaló, tan sólo el pulpo es uno de los productos del mar que más ha incrementado su valor pero también insumos como el limón y otros gastos como la energía eléctrica y el gas, son condicionantes para que los pequeños empresarios vean afectada su economía. Agencias Intermedios