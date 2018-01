Renovarse o Morir; el Dilema de los Empresarios Circenses en México

Tapachula, Chiapas; 25 de Enero.- A casi tres años de haber entrado en vigor la ley que prohíbe el uso de animales silvestres en los circos, los empresarios circenses han tenido que renovar sus espectáculos para poder subsistir y estar en el agrado de las nuevas generaciones, sin embargo, no todos corren con la misma suerte, por lo que un número importante ha cerrado de manera definitiva.

El Director General del Circo Atayde Hermanos Unidad Sureste, Antonio Flores Orozco, afirmó que desde el 15 de Julio de 2015 en que entró la ley en México, cerca de 200 circos han quebrado porque la afluencia del público a las funciones ya no es la misma y muchos ya no pudieron sostener los gastos que genera la instalación de las carpas y mantener los sueldos de la plantilla de artistas.

En México son alrededor de 30 circos los que han negado a dejar a morir la tradición, han renovado sus espectáculos y números circenses, pero la gran mayoría se centran en el centro del país y deciden ya no salir a instalarse a otras plazas porque solo el costo por desplazarse el alto y muchas veces no llegan a tener gran aceptación.

Si bien los circos ya no son los mismos sin los animales, ya que estos no eran un lujo sino una herramienta de trabajo, dijo, se han mejorado los números en cada presentación, a fin de hacerlos atractivos para los niños y público en general.

Finalmente, invitó a las familias del Soconusco y de Guatemala a que visiten la gran carpa del circo Atayde Hermanos que estará instalada en la explanada del internado 11 en Tapachula a partir del 26 de Enero y comprueben que a pesar de ya no usar animales en los actos, la calidad del espectáculo es de primer nivel, y sobre todo, contribuyan para que la tradición se mantenga viva aún con todas las adversidades que deben enfrentar los empresarios a raíz de dicha ley. Agencias Intermedios