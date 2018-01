Meade y Osorio Chong se Reúnen en Pachuca

Pachuca, Hidalgo.- El precandidato del PRI, PVEM y Nueva Alianza, José Antonio Meade Kuribreña, se reunió en privado con el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, en Pachuca, Hidalgo.

El encuentro se dio después de que el aspirante presidencial participara en un encuentro con militantes del Partido Nueva Alianza en Ciudad Sahagún.

De acuerdo con el PRI, ambos políticos conversaron sobre los principales temas que nutren actualmente la agenda política nacional y el desarrollo del proceso electoral en curso.

En México el Rostro de la Pobreza

es el de una Mujer Indígena: Meade

El precandidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade, recalcó que en México el rostro de la pobreza es el de una mujer indígena, por lo que es necesario poder superar seis retos fundamentales que den acceso a derechos básicos.

Durante una conversación con militantes de Nueva Alianza de la quinta circunscripción, en Ciudad Sahagún, Hidalgo, José Antonio Meade, fue calificado por el líder del partido turquesa, Luis Castro, como “un tren de alta velocidad que convertirá a México en una potencia”.

Ante unos mil 500 aliancistas de Hidalgo, Estado de México, Morelos, Colima y Michoacán, el aspirante priísta, quien estuvo acompañado por el gobernador de esta entidad Omar Fayad Meneses, visitó por segunda ocasión Hidalgo, donde señaló que es necesario concentrar los esfuerzos en las comunidades indígenas que significan un reto.

“Es necesario garantizar que los niños no abandonen la escuela, llevar alimentación y la salud donde esté cerca la seguridad social y que seamos capaces de llevar empleo. La pobreza es de derechos y se debe de sacudir el tema de no dar pescados, sino de enseñar a pescar y ello implica superar seis retos fundamentales y quien, en México tiene acceso a esos seis derechos es un mexicano que sabe pescar”, enfatizó.

De lo contrario se les está vinculando a una política existencial, sin resolver los problemas de fondo. En México la ciudadanía quiere un país donde se cumpla con seguridad, empleo y con mejores servicios, y que quienes estén en el servicio público sean capaces de proponer alternativas que permitan un mejor país y en medio de descalificaciones y de la crítica lo que se debe hacer es trabajar, asentó el precandidato priísta.

Reiteró que la demanda de la ciudadanía es la seguridad que esté presente mientras caminan en las ciudades y porque sus hijos estén en un entorno seguro, tanto en el trayecto a las escuelas como en ellas.

En el encuentro, los militantes de Nueva Alianza realizaron una serie de preguntas en torno a la vida del aspirante presidencial, quien contó sobre su madre y su lucha por hacer que la educación fuera incluyente para todos los sectores.

En esta reunión el líder de Nueva Alianza Luis Castro, señaló que su partido es la primera ocasión en que realiza una coalición y se debe a la coincidencia con Meade para escribir un nuevo capítulo de México y que para ello, sólo hay dos rutas. Sun