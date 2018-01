Semarnat y “Coyotes”, Frenan la Producción Forestal en el Soconusco: Silvicultores

Tapachula, Chiapas; 30 de Enero.- La actividad forestal ha disminuido drásticamente en el Soconusco, al grado de no contar ni con 60 productores en la región, esta decremento se debe a diferentes factores, pero la principal es que el Gobierno no tiene las políticas públicas necesarias para impulsar esta actividad, que hace muchos años era de gran pujanza en la zona.

El Presidente de la Asociación de Agrosilvicultores de Chiapas, Pablo Tomassini Campocossío, indicó que es difícil para los productores llegar a comercializar sus productos, debido a que no tienen la forma de trasportar el producto por las condiciones de los caminos y la falta de maquinaria necesaria para operarla.

Otra de las situaciones adversas para el productor forestal, es que la Semarnat autoriza los volúmenes de corte que ellos quieren y no los que el productor solicita, y eso perjudica el aprovechamiento, porque el productor se queda sin la posibilidad de comercializar, dijo.

Ante esta situación, los productores están a merced de los intermediarios o “coyotes” como se les dice, al ser ellos los que aprovechan la producción, debido a que cuentan hasta con el apoyo de la dependencia para poder operar en ventaja contra los productores. Agencia Intermedios