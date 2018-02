Sin Prórroga el Cierre de Ventanillas en SAGARPA

*Debido al Proceso Electoral: LC

Tapachula, Chis; 31 de Enero.- Ante la solicitud de diferentes organizaciones por tener una prórroga en la entrega de documentación en las ventanillas de Sagarpa, el Coordinador de Fomento y Protección Agropecuaria de esta dependencia federal, Luis Citalán, dijo que no existirá tal aplazamiento, ya que está estipulado en los programas y no se pueden alterar.

El funcionario federal agregó que la razón principal de modificar los periodos de recepción de documentos por parte de la Sagarpa, es para no interferir en el proceso electoral de este año, y con la finalidad de que los programas se entreguen en tiempo y forma.

Mencionó que los productores agrícolas y ganaderos, así como las organizaciones que los representan tuvieron la información a tiempo para preparase en la entrega de documentación que se cerraría para la mayoría de los programas a más tardar el 31 de enero, por lo que no hay pretextos para poder ampliar la recepción de solitudes en los módulos de la Sagarpa o en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural conocidos como “CADER”. Agencia Intermedios