Aumenta Pugna Entre Líderes por Disputa de la CTM Local

Tapachula, Chiapas; 1 de Febrero.- Secretarios Generales de la Federación Regional de Trabajadores del Soconusco irrumpieron el edificio de la CTM en Tapachula, con el fin de recuperar el inmueble que mantenían tomado de manera ilegal desde hace tres meses personas presuntamente allegadas a la diputada María de Jesús Olvera, al no querer aceptar el nombramiento del Secretario General.

Con documento en mano de la toma de nota, que lo acredita como Secretario General de la Federación Regional de Trabajadores del Soconusco, Valdivio Guijón Pérez, afirmó que en su momento presentaron una denuncia penal en contra de las personas que mantenían secuestrado el inmueble que les pertenece a los trabajadores y al contar con el respaldo legal que los acredita como Comité, decidieron recuperar las instalaciones.

De manera ilegal, la diputada Olvera Mejía ha querido dividir a los cetemistas del Soconusco, dijo, al desconocer su nombramiento que le fue conferido en una asamblea general con tal de colocar a encargados, para poder operar su corrupción y manejarlos a sus propios intereses.

Señaló que cuentan con el documento legal y el reconocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la comitiva nombrada en asamblea por un periodo de tres años, sin embargo, la Diputada y sus allegados no han querido reconocer, por eso se apoderaron del edificio de manera ilegal.

Por su parte, el representante legal de la Federación, Jorge Cortez Grajales, pidió a la dirigencia nacional que ponga un alto a las presuntas corruptelas de la diputada Olvera Mejía, quien mantiene secuestrada a la CTM en Chiapas, y a la cual acusan de emitir una convocatoria falsa.

La convocatoria emitida por la Diputada carece de fundamento legal, toda vez que hay una toma de nota avalada por la STPS, donde se reconoce a Valdivio Guijón, como dirigente de la Federación regional por un periodo de tres años, puntualizó.

Finalmente, responsabilizó a la diputada Olvera Mejía de los agravios que puedan sufrir los dirigentes sindicales y la base obrera que participaron en la recuperación del inmueble que pertenece a la Federación Regional, según las escrituras y no a la dirigencia estatal de la CTM, como según argumentan el grupo contrario. Agencia Intermedios