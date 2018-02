Se Reúne Rutilio Escandón con Simpatizantes y Militantes en Suchiate

* Destacó que Morena Suma Voluntades y Esfuerzos.

Suchiate, Chiapas.- En medio de un cálido recibimiento, el precandidato a gobernador del Estado por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT), Rutilio Escandón Cadenas, se reunió con militantes y simpatizantes en la cabecera municipal de Suchiate, donde expresó que este movimiento avanza y suma cada día más voluntades y esfuerzos.

En el evento masivo, que encabezó tras recorrer las calles de este municipio fronterizo con la brigada informativa, Escandón Cadenas hizo un llamado a las mujeres y hombres que se congregaron en el Parque Central para que ayuden a hacer realidad la transformación que Chiapas y México necesitan.

“Sólo con unidad y organización será posible el cambio que queremos y estoy convencido que podemos lograrlo porque tenemos al pueblo de nuestro lado. En Morena están los campesinos, obreros, empresarios. En Morena están los indígenas. Aquí cabemos desde el más humilde ciudadano hasta el más importante, porque Morena somos todos y todas”, expresó.

En este sentido, Rutilio Escandón aseguró que las encuestas electorales lo ubican arriba en las preferencias, al igual que al precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, con quien trabajará para implementar el proyecto alternativo de nación.

Aunado a lo anterior, dijo que apoya la iniciativa del también fundador de Morena para dejar sin efecto las medidas establecidas en la mal llamada reforma educativa y, en acuerdo con maestros y padres de familia, emprender acciones para una mejoría verdadera de la calidad de la enseñanza.

“Queremos garantizar que haya escuelas públicas para todas y todos los jóvenes, es uno de mis compromisos, aunque respeto a quienes deseen estudiar en escuelas privadas. Lo importante es que nadie abandone sus estudios, por ello también se entregarán becas y apoyos para que se capaciten en materia laboral”.

El precandidato a Gobernador de Chiapas también dio su palabra de trabajar con justicia y dignidad, sin embargo, reconoció que para ello necesita del apoyo de quienes también deseen ver progresar a la entidad.

“Hagamos justicia en Chiapas, merecemos otro destino. No merecemos estar en los últimos lugares”, sostuvo.

Finalmente, invitó a redoblar el paso y no confiarse, pues de cara a las elecciones del 1 de Julio se necesita fortalecer la coordinación ya que hay adversarios que no juegan limpio. Comunicado de Prensa