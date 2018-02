Marzo, Plazo Para que Empresas Cumplan con Capacitación de Empleados: STPS

Tapachula, Chiapas; 6 de Febrero.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que los empresarios deben cumplir con la capacitación de sus empleados de manera obligatoria, tal y como lo estipulada la norma oficial vigente, de lo contrario pueden ser sujetos a sanciones económicas.

El jefe de Oficina de la STPS en Tapachula, Julio César Domínguez Hernández, dio a conocer que se busca fortalecer los trabajos de inspección en materia laboral, en especial en el tema de capacitación y adiestramiento, que es una obligación de todos los patrones.

La fecha límite que la autoridad federal ha dado a los patrones para que cumplan y comprueben ante la STPS que han dado capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, es el 20 de marzo, de lo contrario pueden ser sujetos a sanciones económicas que superan los 20 mil Pesos.

Las empresas deben elaborar una detección de necesidades de capacitación en sus centros laborales y programar los cursos en un plazo no mayor de dos años, y una vez que han concluido el proceso de especialización deben informar a la autoridad federal dentro de 60 días hábiles al término de dicho plan, señaló.

La STPS puede aplicar sanciones económicas que van desde los 250 a 500 días de salario mínimo al patrón que no capacite a sus trabajadores, incluso si ya elaboró su programa y no los haya cumplido dentro del plazo que otorga la autoridad. Agencia Intermedios