Cancela Morena Asamblea en Tapachula Por Irregularidades

* A punto de zafarrancho entre militantes

Tapachula, Chiapas. 07 de Febrero.- Por diversas irregularidades, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) canceló éste miércoles la asamblea local con militantes, en la que se elegiría a la planilla para competir por el Ayuntamiento de Tapachula.

El evento, que comenzó alrededor de las 14:00 horas, tuvo como sede las instalaciones del Club Campestre, al norte de la ciudad.

Los problemas comenzaron cuando en la entrada se dispuso un padrón de militantes, a manera de corroborar sobre quiénes podrían entrar a emitir su voto, como parte del proceso interno que lleva a cabo ese instituto político.

Sin embargo, infinidad de militantes en activo, les fue negado el acceso en virtud de que supuestamente no aparecían en los listados.

Varios de ellos consideraron que el padrón había sido “rasurado” intencionalmente para favorecer a determinados aspirantes y perjudicar a otros.

Los que no pudieron entrar se aglomeraron en la entrada principal hasta que, al ser un número considerable, ingresaron a la fuerza.

Hubo empujones y, a punto del zafarrancho, los organizadores decidieron suspender todo “porque no había las condiciones para llevar a cabo el proceso”.

Por lo pronto se desconoce quién cometió los errores en el padrón y para cuándo se pospone la elección. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello