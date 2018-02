Detectan Salmonela y E-colli en Tortillas que Venden Ambulantes

*Afirma el Tortillero Carlos Cossío Escobar

Tapachula, Chiapas; 07 de Febrero.- En verificaciones sanitarias que se han realizado a las tortillas que se distribuyen y comercializan en motocicletas, triciclos y de manera ambulante en el municipio, se ha detectado la presencia de diversas bacterias, como la Salmonella y la E-Colli, reveló el empresario de ese sector, Carlos Humberto Cossío Escobar

En entrevista indicó que al comprar en la calle, los consumidores están pagando por el precio de un kilogramo, cuando en realidad les están entregando 800 gramos.

Así también, que ese alimento básico es de procedencia desconocida y que los distribuidores no cumplen con lo que establece la norma en materia de salud.

Calculó que más de cien vendedores de tortillas en motocicletas están operando diariamente en Tapachula, sin que las autoridades lo impidan.

Para que esa venta fuera legal, explicó, se tendría que cumplir con la norma 187 de salubridad, que entre otras cosas exige que las tortillas estén empacadas, que lleve identificador de la razón social y el domicilio fiscal de la empresa, el peso neto, “entre otras disposiciones de ley que no se están cumpliendo”.

Según el empresario, si alguna familia resulta con algún problema de salud por el consumo de tortillas que hayan adquirido de manera ambulante, no se pueden fincar las responsabilidades.

Por lo contrario, agregó, a las tortillerías plenamente establecidas y con venta directa al consumidor, las autoridades les exigen que cumplan con todo lo que establece la ley o son sancionadas.

Para ejemplo puso que en los últimos días, cinco tortillerías en Tapachula fueron sancionadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, por no haber notificado públicamente el aumento en los precios, y que, aunando a eso, están vigilando sigilosamente que los kilogramos se vendan completos.

Aprovechó para aclarar que el precio de la tortilla, conforme a las reformas de ley del gobierno federal, es un producto alimenticio que ya no está regulado y que depende de la ley de la oferta y la demanda, de los volúmenes de producción, de los costos de los insumos y combustibles.

En el caso de los estabilizadores del precio de la tortilla en México, comentó que en la Ciudad de México, autoridades federales hicieron acuerdos con grandes industriales para entregarles estímulos que permitieran no modificar sus tarifas, pero que esos beneficios no llegaron a Chiapas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello