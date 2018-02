Embargan dos Vehículos a Escuela Particular por Laudo Laboral

Tapachula, Chiapas, 7 de febrero.- Tras una intensa lucha legal, la señora Jorgelina “N”, de 70 años de edad, ha logrado algunos avances y se efectuó el embargo de una propiedad del Instituto Chiapas donde prestó sus servicios como niñera a lo largo de 40 años y fue despedida de manera injustificada.

La mujer presentó su demanda en el año 2012 y en 2017 ganó el laudo laboral y a pesar de ello los propietarios de la institución educativa de carácter particular se han negado a llegar a una conciliación.

La agraviada manifestó que es lamentable que no le quieran reconocer el tiempo que prestó sus servicios y que el propietario haga hasta lo imposible por negarse a dar respuesta al laudo laboral y afortunadamente este día la autoridad procedió a realizar el embargo de dos vehículos como garantía de subsistencia.

La ex trabajadora reiteró su llamado al profesor Hugo “N” para que le pague lo que por ley le corresponde por los 40 años de servicio que le prestó a la escuela.

La demanda laborar está asentada en el expediente J/O/228/12 y calificó de injusto que aparte de que la despidieron no le quieren reconocer sus servicios prestados, toda vez que conforme lo estipula el laudo actual se establece que le corresponde un millón de pesos. EL ORBE / Rodolfo Hernández González