Deficiencias en el 30% de los Semáforos de la Ciudad

* Presentan Fallas y Están Obsoletos.

Tapachula, Chiapas; 9 de Febrero.- El crecimiento demográfico de Tapachula es igualmente proporcional al incremento de unidades automotoras que circulan todos los días por calles y avenidas de la mancha urbana, lo que conlleva a un mayor riesgo de accidentes viales que se ve reflejado e informado todos los días en los medios de comunicación.

Es por ello que desde hace más de 40 años, aparecieron los primeros semáforos en Tapachula, los cuales asistían a los conductores para evitar colisionar en un crucero, estos instrumentos fueron colocados en los principales puntos de la ciudad, ya que en ese entonces la afluencia vehicular no representaba mayor preocupación.

Posteriormente, el crecimiento de esta ciudad considerada hace algunos años como la capital económica de Chiapas, requirió de un mayor número de semáforos para evitar accidentes del transporte público y carros particulares.

Hoy es otra historia, al calcular que circulan en esta ciudad cuando menos 80 mil unidades automotoras, entre automóviles, motocicletas, transporte público y de carga, por lo que la necesidad de un mayor número de semáforos es cada vez más notoria.

El director de Tránsito y Vialidad Municipal, Manuel de Jesús Rivera Chacón, informó que Tapachula tiene el día de hoy 82 cruceros con semáforos, para hacer en total 266 semáforos activos, de los cuales, un 30 por ciento de ellos requieren ser cambiados, debido a que se han vuelto obsoletos.

El esfuerzo de la dependencia municipal es cada vez mayor porque durante todo el año, los semáforos sufren descomposturas, ya sea por la lluvia o porque se sulfatan ante la humedad y el sol, es por eso que aunque existen labores correctivas al respecto, algunas veces es insuficiente, señaló.

Sin embargo, ante la descompostura de un semáforo en algún crucero de la ciudad, el funcionario municipal solicitó prudencia a los automovilistas al manejar sus unidades.

Si algún automovilista se percata de algún semáforo que no esté haciendo su función correctamente, dijo, puede llamar al teléfono celular 9621515494, para reportarlo y que se atienda inmediatamente. Agencia Intermedios

Nota de la Redacción: Lo malo es que como no hay refacciones para reparar a los que están descompuestos, cada día hay más deficiencia; independientemente de que los ciudadanos reporten los desperfectos, la labor del Ayuntamiento y la dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, es darle mantenimiento a los 266 semáforos de los que habla el funcionario.