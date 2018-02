Apatía de Contribuyentes a la Nueva Versión de Facturación Electrónica

*Les Generará Multas ante el SAT: JAZD

Tapachula, Chiapas; 12 de Febrero.- Todos los contribuyentes, personas físicas y empresas, sin importar su monto de ingresos o actividad, que facturan certificados fiscales digitales por Internet CFDI 3.2, debieron de haber cambiado a la versión de factura electrónica 3.3, desde el año pasado, ya que a partir del 1 de Enero inició la nueva versión ante el SAT.

El Vicepresidente de la región Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, José Alberto Zamora Díaz, afirmó que es preocupante el desinterés que presentan los contribuyentes para cambiar la versión de facturación 3.3, ya que a pesar que en estos momentos está en un periodo de prueba, es una obligación ante el SAT, para poder facturar.

Lo peor es que los contribuyentes no se han dado cuenta de la magnitud del problema que puedan tener ante la apatía de cambiar a la versión de facturación electrónica 3.3, dijo.

Señaló que lo principal y primordial del nuevo certificado fiscal digital por Internet versión 3.3 es la comunicación entre clientes y proveedores, que al final son contribuyentes del SAT.

Básicamente, se añadieron 17 catálogos para el uso de la nueva factura. Cada uno implica información que está codificada en claves; antes no se utilizaba que un producto o servicio lo catalogaran en una lista, por lo que ahora ya se tiene una clave de ocho dígitos.

Si los contribuyentes no cambian de versión de facturación electrónica, aclaró, serán acreedores a multas de importantes sumas, por ello es necesario que en este mes se puedan poner al corriente o, cuando menos, busquen la asesoría profesional al contador de su confianza.

Afirmó que el Colegio de Contadores Públicos mantiene activa una asesoría contable todos los días, para aquellos contribuyentes que busquen saber de lo que se trata la nueva facturación electrónica versión 3.3; pero lo más importante es que lo vean cuanto antes, ya que como ya se mencionó, puede tener consecuencias serias en la actividad comercial y profesional. Agencia Intermedios