Por Cambio del Cauce en el Río Suchiate se Pierden Mil Hectáreas en la Frontera

*Campesinos piden que urgentemente se atienda la problemática

Tapachula, Chiapas; 12 de Febrero.- Chiapas ha perdido alrededor de mil hectáreas de su territorio por los cambios de ruta del cauce del río Suchiate en los últimos años, cuyas tierras quedaron del lado guatemalteco y ahora son aprovechadas por los centroamericanos.

Si bien es cierto que las cartas geográficas establecen claramente los límites internacionales, el afluente ha servido por décadas como referente para ambas naciones y el cruzarlo significa atravesar también la frontera.

Esa situación ha ocasionado gran preocupación a los productores de plátano y banano de los ejidos La Libertad, ‘Jesús Carranza’ e ‘Ignacio López Rayón’, así como a pequeños propietarios, por ser directamente afectados por un problema que, en lugar de solucionarse, ha ido creciendo paulatinamente.

Por ello, las autoridades ejidales de esa parte de la franja limítrofe, han recurrido insistentemente a las autoridades federales para que se atienda esa problemática, pero no han tenido respuestas positivas.

La situación pudiera ser aún peor ya que se calcula que desde el paso del huracán “Stan”, en Octubre del 2005, quedaron del lado guatemalteco más de cinco mil hectáreas de tierras nacionales de los municipios de Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo y Suchiate, y las obras de protección realizadas no fueron suficientes.

Es más, desde el año 2010 se autorizaron recursos para prevención de inundaciones e infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas para 17 municipios de las regiones Costa, Soconusco y Frontera Sur, pero al río Suchiate no le canalizaron lo que se requería.

Fue apenas hace dos años cuando se autorizó por intervención de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste de la Cámara de Diputados, invertir recursos por más de 19 millones de Pesos para diversas obras de protección, lo que permitió construir un espigón a la altura de La Libertad y 800 metros de bordo en Rayón.

Eso fue un avance para empezar a proteger y recuperar las tierras de los productores locales, quienes cada temporada de lluvias temen que el río se lleve sus cultivos.

Del lado guatemalteco, grandes productores de palma y de plátano, después del huracán “Stan” han realizado obras de protección de las áreas “ganadas” y con ello, el río año con año está cambiando su cauce pero en detrimento del territorio nacional.

“Se logró rescatar un recurso que ya estaba autorizado desde hace años y no se aplicaba, pero se requieren más obras de protección para evitar que México siga perdiendo territorio, sobre todo cuando la línea divisoria se determina a la mitad del río Suchiate”, indicaron.

Recursos.

Mediante el oficio OM/500/234, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ordenó a la Dirección General de Conagua la aplicación de fondos por 19 millones 394 mil 182.51 Pesos para obras de desarrollo social, protección ambiental, administración del agua, manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones, así como infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas del municipio de Suchiate.

Esos recursos fueron autorizados para el Programa de Inversión, que incluían la realización de un estudio y proyecto ejecutivo para construir 19 kilómetros de muros de protección del río Suchiate.

Los fondos se encontraban ahí desde hace varios años y no se habían aplicado, en detrimento de la seguridad de los habitantes que se ven afectados por inundaciones durante las temporadas de lluvias.

Consideraron que el Gobierno Federal, a través de la Conagua, debería poner mayor atención a la problemática generada en el río Suchiate y fortalecer las obras de protección y prevención ante el riesgo de seguir perdiendo tierras nacionales. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello