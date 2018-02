Afectado por la Roya el Café Vive su Peor Crisis en la Historia

*Afirma Jorge Aguilar Reyna.

*Se van 80 mil familias cafeticultoras de Chiapas

*México importó 32 mil toneladas del aromático en últimos meses

Tapachula, Chiapas; 13 de Febrero.- “La cafeticultura en México está atravesando la peor crisis en su historia”, sostuvo el director general del Centro Agroecológico San Francisco de Asís (CASFA), Jorge Aguilar Reyna, quien advirtió que “lo peor está aún por venir”.

En entrevista, el también Premio Nacional de Exportación, indicó que hubo una grave omisión por parte del Gobierno Federal en los últimos años en torno a ese cultivo, porque no se implementó un programa oficial en contra de la roya, como lo estaba haciendo desde entonces el resto del mundo.

En lugar de ello, según dijo, en el país solamente se concretaron a llevar a cabo un monitoreo pero sin atacar de fondo a la enfermedad; además de haber engañado a la población con la renovación de cafetales, “porque son dos cosas muy diferentes”.

Esa postura de los funcionarios en estos años, dijo, ha sido uno de los factores por lo que la producción de café en Chiapas esté por debajo de lo logrado en el sexenio pasado, cuando se había alcanzado los 2.4 millones de quintales.

Además, que en estos años perdidos, la plaga de la roya ha ido avanzando letalmente, al grado de que ahora hay afectaciones en el 70 por ciento de las plantaciones.

“La realidad es que la producción total en Chiapas cayó a apenas 1.1 millones de quintales y el Soconusco, que hasta hace cuatro años era primer lugar nacional, a solo 600 mil sacos”, comentó.

“Ya no hay Nada que Vender”.

Aguilar Reyna, del Bloque de Organizaciones Productoras de Café de la Costa, Sierra, Selva y Centro de Chiapas, recordó que a finales del sexenio pasado, el Soconusco estaba ocupando el primer lugar mundial en producción del tipo orgánico en el mundo.

“Sin embargo ya no hay nada que vender, porque se desplomó la producción. México está cancelando todos los convenios de exportación que ya se habían logrado para los próximos años y ahora, por lo contrario, el país tiene que comprar café para satisfacer el consumo nacional”, abundó.

Reconoció que ni siquiera Casfa cuenta con la producción necesaria para poder cumplir con los compromisos contraídos con diversas empresas internacionales, principalmente de Francia, Alemania y Estados Unidos, así como de varias cadenas de cafeterías.

Adiós a 80 Mil Familias Chiapanecas.

Jorge Aguilar, indicó que, en el último año del sexenio federal, el 30 por ciento de las tierras cultivadas con café en Chiapas fueron abandonadas por sus propietarios, principalmente por pobreza extrema y por la falta de apoyo gubernamental.

Con ello, alrededor de 80 mil familias dedicadas a ese cultivo en la Entidad, tuvieron que migrar hacia otras regiones del país o a los Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades para poder sobrevivir.

Reconoció que con el desplome del precio del petróleo y el del campo, México ahora vive de las remesas económicas que envían los connacionales, “y aún cuando la migración no es buena para el tejido social, hoy le está dado sustento al país”. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello