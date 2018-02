Padres de Familia Cierran Esc. Sec. en Huehuetán

*Exigen Cuentas al Comité.

Huehuetán, Chiapas; 13 de Febrero.- Por diversas irregularidades que los padres han detectado en la administración de los fondos económicos que guarda el Comité de Padres de Familia y al no rendir cuentas claras, el resto de padres ayer decidieron ponerle candado a dicha escuela, suspendiendo las actividades escolares.

Lo anterior se debe a que padres de familia de la escuela secundaria federal “José María Morelos y Pavón”, mediante asamblea acordaron cerrar la escuela en tanto no entregue cuentas claras el Comité, toda vez que dicha institución maneja recursos por concepto de inscripción, 450 Pesos diarios como cuota de vendimias, así como de la cosecha del huerto de mango, pero aún así, dicho Comité no ha podido o no ha querido entregar cuentas claras sobre el manejo del dinero.

Implican en todo esto también al Director, quien no ha dialogado con los padres de familia, esta empieza a provocar la pérdida de clases de los estudiantes. EL ORBE/Luis Javier Ramos