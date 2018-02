Persona de la Tercera Edad Denuncia Robo de Identidad

* No puede Cobrar su Pensión.

Tapachula, Chiapas; 15 de Febrero.- Roberto Méndez López que actualmente vive en la colonia “Los Pinos” de esta ciudad, solicitó la intervención de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), toda vez que sus datos personales fueron utilizados para inhumar a una persona fallecida.

Entrevistado en las oficinas de ese organismo no gubernamental, precisó que desde hace seis meses empezó a vivir un viacrucis cuando acudió a solicitar una CURP y no se la expidieron porque aparece como fallecido.

Es una persona de la tercera edad que tampoco ha podido cobrar su pensión, porque le informaron que aparece dado de baja por fallecimiento y no puede tener acceso a los servicios médicos, señaló.

Méndez López aseguró que ya acudió al Registro Civil donde le informaron que ya solamente existe el acta de defunción a su nombre y que los datos coinciden con el de sus papás y que la causa del fallecimiento fue por un infarto.

Por su parte, el presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos zona Costa Soconusco, Edy Francisco López Díaz, precisó que es lamentable que las autoridades en lugar de darle una solución, sólo han caído en omisión.

Explicó que ya solicitaron una investigación para que se sancione a quienes resulten responsables en este robo de identidad que afecta bastante a esta persona que está enfermo y ya no puede trabajar y su único ingreso era su pensión. EL ORBE/Rodolfo Hernández González