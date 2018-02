Sin Autorización Transportistas Suben Pasaje de 6 a 7 Pesos

* Otro Golpe a la Economía Familiar.

Tapachula, Chiapas. 15 de Febrero.- En las últimas horas, concesionarios del transporte público de diversas organizaciones en el Estado, decidieron incrementar sus tarifas en hasta 20 por ciento.

Las posturas las realizaron sin que se haya hecho público alguna autorización de parte de la Secretaría del Transporte en la Entidad, que hasta el momento ha guardado silencio sobre ese tema.

Desde el miércoles por la tarde y durante todo de este jueves, los usuario reportaron que las unidades del transporte urbano, en la modalidad de colectivo, repentinamente incrementaron el costo del pasaje de 6 a 7 pesos, o sea, un 16.6 por ciento.

En algunos casos, sobre todo en las áreas rurales, los reportes señalan incrementos de hasta un 50 por ciento, sin que nadie pueda evitarlo.

Las tarifas del transporte urbano en Chiapas se basan en tabuladores que autoriza la Secretaría del Transporte, mientras que las federales están liberadas, es decir, son a criterio de la oferta, la demanda y la calidad de servicio.

Los aumentos representan otro duro golpe a la economía familiar, sobre todo en Chiapas, el estado más pobre y marginado en la República Mexicana, y en donde el 77.1 por ciento de su población vive en situación de pobreza y el 78.7 con ingreso inferior a la línea de bienestar, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) del Gobierno Federal.

Álvaro Robles Cameras, secretario técnico de la Secretaria de Transportes en Chiapas, aseguró a los medios de comunicación este jueves que no hay incremento alguno al pasaje, por lo que el incrementar un peso, está fuera de la ley.

Sin embargo reconoció que hay una mesa de trabajo con representantes del transporte, en donde han expresado la necesidad de ajustar el pasaje, que en un inicio se planteó fuera de tres pesos con 50 centavos.

Dejó en claro que hasta el momento solamente está todo en negociaciones, pero que no hay dicha autorización de aumento.

Para poner un ejemplo de lo que ocurrirá con el aumento al pasaje colectivo, está el ejemplo de algunas ruitas en Tapachula, en donde los choferes entregan una cuenta de mil cien pesos diarios, o lo que es lo mismo, 33 mil pesos mensuales.

Con la nueva tarifa, esos concesionarios estarían recibiendo alrededor de 38 mil 500 mensuales, aunque cada ruta tiene montos diferentes basados en la cantidad de pasajeros que movilizan diariamente, algunas ganan más y otras ya no son rentables.

El argumento para subir las tarifas, según Fernando Gómez Solís, uno de los transportistas en las negociaciones, es que, de enero del año pasado a lo que va de febrero de este 2018, el aceite para vehículos pasó de 45 a 80 pesos, de las marcas convencionales.

El litro de gasolina magna se incrementó de 14 a 18 pesos, que en global representa para ellos unos 70 pesos diarios; mientras que las refacciones, servicio mecánico, mantenimiento y llantas, asegura que se duplicaron.

Además, que en los últimos 12 meses aumentaron los impuestos para el sector del transporte, alrededor del 75 por ciento, y crearon otros que no existían.

Pero, ¿qué pasará con aquellas familias que, tanto padres como hijos, tienen que utilizar varias unidades al día para poder llegar a sus escuelas, fuentes de trabajo y centros de abasto?. Lo seguro es que varios dejarán de hacerlo. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello