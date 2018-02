Seguiremos Insistiendo Para una Tarifa Eléctrica Justa: Resistencia Civil

Huixtla, Chiapas; 18 de Febrero.- Este domingo alrededor de las 10:30 horas del día, en las instalaciones del auditorio “Joel Ayala Almeida”, se llevó a cabo la reunión mensual de la Asociación de Defensa de los Derechos del Ciudadano Huixtleco y de la Costa A. C., organismo presidido por Ramón García Matus, ante aproximadamente trescientas personas provenientes de los municipios de Villa Comaltitlán, Escuintla, Acapetahua, Acacoyagua, Tuzantán, Huehuetán y Huixtla.

El líder de dicha organización dio a conocer datos sobre las altas tarifas eléctricas, y recomendó a los usuarios ahorrar energía en sus hogares para no incrementar el consumo de electricidad; “Chiapas es generador de energía eléctrica, pero Guatemala consume energía más barata; seguiremos insistiendo por una tarifa justa. Llevamos quince años de lucha exigiéndola; el precio de la canasta básica sube cada día al igual que la gasolina,”, arengó García Matus.

Por último, leyó el acta constitutiva donde dio a conocer los estatutos de la organización, y las recomendaciones de siempre: no deben fallar los usuarios a las reuniones; que estén pendientes del llamado que se les haga por los cortes de energía eléctrica de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, y no firmar ningún documento dirigido por parte de ésta a los usuarios”. EL ORBE/José Ángel López