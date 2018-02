Ganado de Otros Estados Llega al Rastro de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 20 de Febrero.- Debido a la poca producción ganadera que tienen los empresarios de la región debido a la intensa sequía que se manifiesta en la Costa y Soconusco de Chiapas, se consolida el acuerdo suscrito entre el Rastro de Tapachula y la Secretaría del Campo Estatal, que permite introducir ganado de otros Estados del país para cubrir la demanda de los consumidores de esta zona.

En este sentido, el Administrador del Rastro de Tapachula, Jorge Ortiz Arévalo, detalló que aun cuando la situación es adversa para los ganaderos de la región, el Rastro Municipal continúa con la maquila de alrededor de 40 reses diarias, para surtir el producto a los mercados de Tapachula y de los municipios aledaños.

El Rastro de Tapachula no vende ni compra ganado, únicamente da el servicio de maquila al cumplir con las medidas de calidad e higiene que exigen las normas estatales y federales, por lo que la distribución de la carne en la región no se ha visto afectada, a pesar de la situación por la que atraviesan los ganaderos, al no contar con alimento para sus animales.

Ortiz Arévalo informó que el ganado que se introduce en el rastro de Tapachula, es proveniente de los Estados de Yucatán y Veracruz, que mediante la autorización legal de la Secretaría del Campo, está permitido el abasto para los mercados de esta ciudad.

La intensa sequía afecta los terrenos de pastizales, por lo que la mayoría del ganado de la región se ha quedado sin comida, y en muchos casos, no logra completar el peso que se requiere para su comercialización, además que el pasto en estos momentos no cuenta con los nutrientes adecuados, dijo.

Puntualizó que en el mes de Enero entraron más de 200 animales de otros Estados a la maquila, que representa una cifra de aproximadamente el 20 por ciento del total, al considerar que cada día se reciben para la matanza a alrededor de 40 bovinos. Agencia Intermedios