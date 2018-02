Empacadores de Mango Ataulfo Responsabilizan a Senasica por Pérdidas

*Les clausuraron instalaciones por una falta administrativa.

Tapachula, Chiapas, 21 de febrero.- Empacadores de mango responsabilizaron a personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) por las pérdidas económicas por alrededor de 450 mil pesos diarios que les están provocando al haber cerrado el empaque de manera temporal en este municipio, cuando no lo ameritaba porque sólo se trató de una falta administrativa la que les detectaron.

Óscar Domínguez Sandoval precisó que el lunes 19 llegaron a realizarles una supervisión y a pesar que no llevaban oficio de comisión les permitieron el acceso y lo único que encontraron fue que la bitácora de ingreso de la fruta no estaba al día, situación que fue corregida de manera inmediata, porque nada tenía que ver con la calidad de la fruta.

No tiene nada que ver con el hidrotérmico o que hayan encontrado larvas, pero a causa de esa medida hay fuertes afectaciones tanto en lo económico como a la plantilla laboral compuesta de 60 empleados, toda vez que se han dejado de empacar entre 60 a 70 toneladas diariamente de mango Ataulfo, precisó.

Se mostró preocupado porque a causa de esta medida no pudieron cumplir con un embarque que iba para Canadá, porque además de perder un cliente podrían ser penalizados por incumplimiento de contrato.

Son 50 productores que están parados y que sufren pérdidas porque no les pueden recibir la fruta y para evitar que se pudra la están vendiendo por otro lado a precios de hambre con los “coyotes”, porque tienen compromisos económicos que atender, agregó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González