Punto de Acuerdo Para Reducir Altos Costos de Energía Eléctrica en Chiapas

*Presenta el Diputado Enrique Zamora Morlet Ante el Congreso.

Ciudad de México; 21 de Febrero.- Ante el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, el Diputado Federal y Presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur- Sureste, Enrique Zamora Morlet, presentó el punto de acuerdo con número de Gaceta Parlamentaria 4964- IV, en donde exhorta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a establecer la 1F como tarifa única de electricidad en Chiapas.

El legislador chiapaneco comentó que dicha tarifa se aplica a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo en localidades que cuya temperatura media mensual en verano sea de 33 grados centígrados como mínimo. Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general.

“Chiapas cuenta con uno de los climas más cálidos del país, presentando generalmente dos tipos de clima; cálido húmedo y templado húmedo, además de que el ciclo climático incluye dos temporadas principales, que es la de lluvia de mayo a octubre y la temporada seca de noviembre a abril, es por eso que estamos con la intención de contribuir al desarrollo económico de la entidad y los habitantes”, enfatizó.

Asimismo, puso por ejemplo que Chiapas es uno de los estados con uno de los niveles de remuneración más bajos con 191.51 pesos diarios de salario promedio, en contraste con la Ciudad de México, donde el promedio salarial es de 330.02 pesos diarios, por lo que el estado se encuentra por debajo de la media nacional, convirtiéndose en una de las 6 entidades con los sueldos más bajos en territorio nacional.

Añadió que actualmente en el estado se mantiene un subsidio a la electricidad por zona que mantiene una cuota promedio entra la tarifa 1A y 1D; sin embargo, esto no corresponde a la baja percepción salarial que tiene la población, así como la constante necesidad de consumir energía eléctrica, siendo Chiapas un estado en plena vía de desarrollo.

Cabe señalar que hace unas semanas, integrantes de la asociación Unidad Ciudadana del Estado de Chiapas, solicitaron al diputado Enrique Zamora Morlet su apoyo e intervención para dar atención a la problemática de las altas tarifas que se cobran por el suministro de energía eléctrica a los habitantes de dicho estado, como la reducción de costos, específicamente en la región Soconusco, por lo que el legislador reconoció a dicho grupo por conducirse por la vía del diálogo para expresar sus inquietudes porque sólo así en conjunto se pueden lograr las cosas. Comunicado de Prensa