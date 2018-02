Cafetaleros cae 2-1 Ante el Líder Mineros

* Se Ubica en el 8º Lugar General en el Ascenso MX.

Tapachula Chiapas.- Mineros de Zacatepec consigue mantener su liderato luego de vencer con auténtico marcador de 2-1 a Cafetaleros de Tapachula, en lo que respecta la jornada 10 de la Liga de Ascenso, donde poco más de 17 mil 785 espectadores se dieron cita en el estadio Olímpico “Manuel Velasco Coello” para presenciar este duelo.

Desde el arranque del partido, el conjunto de Cafetaleros dominaba al cuadro visitante, y con Brambila buscaron la anotación en el minuto 7, con fuerte disparo.

Poco después Diego de la Torre tuvo una clara oportunidad de gol pero la desaprovecho, al sacar fuerte tiro pero que se fue al costado derecho del arco rival.

A pesar de que estaban siendo dominados, los elementos del conjunto visitante no desaprovecharon la oportunidad que se les presentó y con Guillermo Martínez lograban irse al frente con el 1-0, al minuto 14.

Los de casa a pesar de estar perdiendo no bajaron la guardia y siguieron dando un buen espectáculo y con Bárcenas y Edy Brambila buscaba el empate, pero sin tener éxito.

Los Cafetaleros no se rendían pues seguían dando un gran juego, y con Noé Maya dejaban escapar el empate pues este dejó el balón en manos del cancerbero rival, tras rematar con la cabeza en un tiro de esquina.

El conjunto visitante no se dejaba intimidar y buscó una segunda anotación pero el portero Gaspar Servio se lucía, haciendo una gran atajada y evitando que su arco fuese lacerado.

Los Albiverdes cerraron con todo los primeros 45 minutos, siendo Bárcenas quien bombeó el balón sobre el arquero rival mandando la pelota arriba del arco de Mineros.

Para la segunda parte, los Cafetaleros se fueron en busca del empate.

Bárcenas y Ayoví fueron quienes buscaron el gol armando jugadas de peligro sobre ambas mandas, cediendo el balón a Leo Ramos, sin embargo, la defensa de los Mineros se defendió bastante bien sin cederle espacio a los de casa.

Al minuto 65, Diego Guerra sacó tremendo riflazo buscando la meta de los visitantes pero su disparo se fue muy por arriba del travesaño de Zacatepec.

Los de casa cayeron en la desesperación y cedieron espacio a los Mineros, quienes al minuto 76 estaba cosechando el 2-0 por medio de Éder Cruz.

Los Cafetaleros, a pesar de estar siendo burlados en casa, no se rendían y encararon con todo a sus contrincantes logrando acortar la distancia de 2-1, hasta el minuto 93, por conducto de Eduardo Pérez.

Con este resultado, Cafetaleros se queda con 13 unidades ubicándose todavía dentro de los 8 mejores equipos y en puesto de clasificación.

El próximo partido para Cafetaleros será este próximo 28 de Febrero, cuando reciba a Venados Mérida en partido de Copa MX, encuentro crucial para buscar su pase a clasificación de los octavos de final. EL ORBE/Nelson Bautista