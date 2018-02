EPN Cancela Primera Visita a la Casa Blanca Tras Llamada con Trump

* Discutieron por Tema del Muro: The Washington Post.

Ciudad de México, 24 de febrero.-Los planes del presidente Enrique Peña Nieto para la que sería su primera visita a la Casa Blanca para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, se vinieron a pique después de una áspera llamada entre ambos líderes sobre el muro fronterizo que el mandatario estadounidense quiere construir en la frontera sur de su país, señaló este sábado en su portal el diario The Washington Post, que citó como fuente a funcionarios de ambas naciones.

Según la versión de estos funcionarios, que pidieron el anonimato, Peña Nieto tenía previsto realizar un viaje oficial a Washington este mes o a principios de marzo, pero decidió no hacerlo después de que Trump se negara a afirmar en público la posición de México de que no financiaría la construcción del señalado muro.

Los presidentes habrían dedicado gran parte de los casi 50 minutos que duró la llamada, realizada el 20 de febrero pasado, a hablar sobre el muro, sin que ninguno cediera en su postura. Incluso, un funcionario mexicano dijo al Post que Trump “perdió el temperamento”. En contraste, los funcionarios de EU describieron a su mandatario como frustrado y exasperado, por considerar irracional que Peña Nieto esperara que él se retractara de su promesa de campaña de forzar a México a pagar por el muro.

Las fuentes coincidieron, de acuerdo con el rotativo, en que fue el deseo de Peña Nieto de evitar una vergüenza pública —y la falta de voluntad de Trump para garantizarlo— lo que habría dado fin a la conversación. Sun