Que se Queden con la Sigla: Eduardo Ramírez

Tapachula, Chiapas; 26 de Febrero.- A poco menos de un mes que se venza el plazo para que los partidos registren a quienes serán sus candidatos a la Gubernatura del Estado, los conflictos entre los institutos políticos se han recrudecido, cuando todavía no hay elecciones.

Este domingo en la madrugada, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), decidió, aún cuando los plazos habían vencido, que el Partido Verde Ecologista de México regresara a la coalición “Todos por Chiapas”, junto al Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza (PANL).

Sobre ello, este lunes el aún dirigente del PVEM, Eduardo Ramírez Aguilar, dio un mensaje en el que recalca que “los de de allá arriba insisten en mantener esa postura”.

Eso, en clara alusión a lo que desde el mes pasado se dio a conocer públicamente, en torno de que desde un escritorio de la ciudad de México, alguien estaba decidiendo por el futuro de Chiapas e imponiendo candidato.

“Nosotros podernos decir que podrán quitarnos una sigla, pero lo que no nos van a quitar son nuestros sueños, aspiraciones, motivaciones, deseos, esperanza y nuestra fe por construir un Chiapas mejor”, indicó.

Fue más allá al subrayar que “nuestro movimiento no pertenece a una sigla partidista. Por nosotros quédense solamente con eso, una simple sigla”.

Desde el momento de la resolución del IEPC, se vertieron opiniones que en las próximas horas habrá desbandada en el PVEM de Chiapas.

Sobre ello, Ramírez Aguilar dijo: “Nuestra militancia, la gente y los liderazgos nos van a acompañar, porque nuestro movimiento ha tenido invitaciones expresas y formales para abanderar una gran participación política y ciudadana en donde, ahí sí, nos han considerado, aunque será una decisión que tomaremos en forma conjunta”.

También se dirigió a los ciudadanos a quienes anunció que “tengan la certeza de que nuestro movimiento va a participar en este proceso electoral. Tenemos rumbo, destino y victoria”.

Al final de su mensaje aseguró “vamos a seguir adelante, nadie nos va a detener, porque tenemos en nuestro destino un propósito que cumplir, y lo haremos con todos los chiapanecos”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello