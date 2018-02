El Diputado Enrique Zamora Morlet Escucha Demandas de los Habitantes de la Zona Alta

En su Visita al Ejido Mexiquito

Tapachula, Chiapas; 27 de Febrero del 2018.- Con el compromiso de reforzar el vínculo entre sociedad y Gobierno, el diputado presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste, Enrique Zamora Morlet, se reunió con habitantes del ejido Mexiquito, ubicado en la zona alta de Tapachula, en donde demostró su respaldo a la población.

En su intervención, el legislador tapachulteco afirmó que la zona alta de Tapachula no sólo es reconocida por su belleza natural, sino también por su gente trabajadora y que ha confiado en este proyecto que suma, y no resta, por lo que se ha logrado dar atención y respuesta a cientos de mujeres y hombres de este municipio.

“Tal y como se los prometí desde el inicio de mi legislatura de regresar, hoy nuevamente tengo la oportunidad de estar con ustedes y con la frente en alto les vengo a decir que seguiré trabajando por ustedes, conozco las necesidades que son muy grandes, pero sólo juntos podemos combatirlas”, precisó.

En este sentido, reconoció que una de las demandas en la zona alta han sido sus camino sacacosechas, los cuales, por la temporada pasada de lluvias se vieron afectados por los derrumbes, sin embargo se ha logrado dar atención a sus demandas, aunque reconoció que hace mucho más por trabajar, no quitará su apoyo hacia ellos.

Destacó que su proyecto ganador como Diputado federal es trabajar de la mano con políticos que tengan un único deseo, trabajar arduamente por la necesidad de los millones de chiapanecos, sin distinciones partidistas, tal y como ha dado el ejemplo el gobernador Manuel Velasco Coello a más de cinco años al frente de Chiapas.

Cabe señalar que se contó con la presencia de Viridiana Figueroa, diputada local por la zona alta; el consejero nacional del Partido Nueva Alianza, Crescencio Salas; la sexta regidora de Tapachula, Guadalupe Pacheco de los Santos, así como también de habitantes de Congregación Zaragoza, Cantón Villaflor, Ejido Villahermosa, Mexiquito, Fracción San Antonio Chicharras, Ampliación Toquián Chiquito, Finca La Chiripa, Poblado Benito Juárez y Congregación Reforma, quienes a través de sus Agentes y Comisariados dieron su respaldo al proyecto que encabeza Enrique Zamora Morlet a favor de Tapachula.