Aprueba Cámara de Diputados Licencia de Enrique Zamora Morlet

* En el Congreso de la Unión.

Ciudad de México; 28 de febrero.- Ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Enrique Zamora Morlet solicitó licencia como diputado Federal por el XI Distrito y Presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur- Sureste por tiempo indefinido a partir del 1 de Marzo.

Durante su mensaje de despedida, el político tapachulteco agradeció a su coordinador de bancada del Partido Verde, Jesús Sesma Suárez y a sus compañeros de curul de la 63 Legislatura, por trabajar siempre de manera coordinada al no interponer colores partidistas para el bienestar de las familias chiapanecas.

“Tengo el interés de seguir apoyando a mi gente, hoy vamos por más oportunidades de servir, estoy listo para lo que venga y seguiremos trabajando por el desarrollo de nuestro Chiapas pero sobre todo Tapachula, a quien siempre le he demostrado cariño y respeto”.

Por consiguiente, con número de oficio DGPL 63-II-8-5676, la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura, aceptó la licencia, dejando como diputado a su suplente, Ángel Santis Espinoza.

Cabe señalar que Zamora Morlet fue presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste e integrante de las comisiones ordinarias de Asuntos Migratorios y de Derechos Humanos, así como de la Comisión Bicamaral de Diálogo y Conciliación para el estado de Chiapas, además de formar parte de los grupos de amistad con Belice y Guatemala.

Asimismo, se caracterizó a lo largo de sus dos años y medio como diputado federal, como un funcionario cercano a las necesidades de la gente, el cual se vio demostrado durante su trabajo legislativo no solo para los 14 municipios que conforman este distrito, sino para el resto del estado a través de sus gestiones.

Finalmente, entre sus gestiones como diputado, se encuentra la Ley de Aviación Civil, la modificación a la ley de migración en donde se extendieron de 3 a 7 días el plazo la estadía de los guatemaltecos y beliceños a través de la Tarjeta de Visitante Regional, así como también el punto de acuerdo que fue presentado ante la Cámara de Diputados para reducir las tarifas de luz eléctrica a los usuarios chiapanecos. Comunicado de Prensa