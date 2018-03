Denuncian a Docente de la Federal 4 por Presunto Maltrato Escolar

Tapachula, Chiapas; 28 de febrero.- Por presunto maltrato psicológico fue acusada la docente Irma Hernández García, quien imparte la materia de asignatura Estatal y Tutoría en la escuela secundaria “Cuauhtémoc”, Federal 4, quien supuestamente agrede a un alumno que cursa el primer grado grupo “E” del turno matutino, sólo por tener un retraso psicomotor

Maily Guadalupe Del Valle Méndez, madre del menor, afirmó que al finalizar el primer bimestre la maestra la citó a la escuela, donde le dijo que su hijo estaba retrasado y que era un loco, situación que no está dispuesta a permitir porque su hijo merece ser respetado.

Dijo que si bien su hijo tiene un retraso psicomotor a consecuencia de nacer prematuro, que le impide escribir, no es un impedimento en su aprendizaje; sin embargo la docente de manera prepotente se negó a apoyarlo para salvar el bimestre y lo reprobó.

Señaló que conforme los días avanzan, la docente continúa con la agresión verbal contra su hijo, ya que según testimonios de otras madres de familia, le explican que la profesora en el salón trata de menso, retrasado y de tonto a su hijo y que le arroja la libreta cuando su pequeño entrega las tareas.

Detalló que ante esta situación decidió interponer una denuncia contra la docente ante la Fiscalía y también ante Derechos Humanos para que las autoridades investiguen su caso y sancionen conforme a derecho, porque este no es el primer caso de maltrato de la profesora, sólo que otros padres se han quedado callados. Agencia Intermedios