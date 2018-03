Preocupante el Aumento de Secuestros, Asaltos y Extorsiones: COPARMEX

* Ayuntamiento sin Reacción Ante Ola Delictiva.

Tapachula, Chiapas; 3 de Marzo.- “Hay una gran preocupación entre la sociedad porque a últimas fechas ha habido un imparable y alarmante incremento en casos de secuestros, asaltos y extorsiones en Tapachula y en otras regiones del Estado”, sostuvo Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en la Costa de Chiapas.

En rueda de prensa reconoció que los problemas de inseguridad en Tapachula ya no se tratan de un secreto, “incluso hemos visto que la delincuencia nos tiene a las vivas, sobre todo en el centro de la ciudad. Es decir, ya no podemos llevar una vida como lo hacíamos anteriormente”.

Ahora, la gran mayoría de los comercios en la ciudad ya tienen protecciones de herrería y cortinas metálicas, y que todas esas inversiones y modificaciones a los locales, son por la delincuencia, dijo.

Hay una psicosis que tardará mucho tiempo en ser superada y para ejemplo, comentó que la semana pasada un grupo de transportistas se apoderaron del centro de la ciudad, ocasionando, independientemente de las pérdidas millonarias, que los comerciantes cerraran sus negocios de inmediato, como un acto preventivo a lo que ocurrió con el vandalismo, los saqueos y destrozos del año pasado, señaló.

“Esto es porque la población, al enterarse rápidamente de algún bloqueo o un acto delictivo, ahora ya suspenden sus actividades y la gente prefiere quedarse en sus casas por seguridad”, dijo el empresario.

Calculó que al menos el 95 ciento de los comercios establecidos en el primer cuadro de la ciudad están actuando de manera similar.

Sin embargo, dejó en claro que los secuestros, los asaltos y extorsiones son temas que no se escuchaban en Tapachula y en los municipios aledaños, “donde solo mirábamos delincuencia común, pero no desapariciones”.

Lamentó que apenas hace unos días las autoridades confirmaron la desaparición de una joven tapachulteca, hija de un prestigiado médico, que días después fuera localizada con huellas de tortura y asesinada.

“Hemos visto que cada semana hay desaparecidos, tanto en Tuxtla Gutiérrez, como en Tapachula y otros municipios de la Costa. No vivíamos esos escenarios tan preocupantes que nos están obligando a cambiar nuestros hábitos, porque ya no podemos continuar viviendo como antes”, insistió.

Gálvez Sánchez confesó no solamente casos del sector productivo de la región, sino también reconoció que él ha sido objeto de la delincuencia organizada, sobre todo en las extorsiones.

Diariamente “hay un mundo” de llamadas telefónicas, tanto en teléfonos particulares, móviles, los privados de las empresas y hasta de los domicilios.

Como una medida preventiva, los empresarios de ésta parte de México han optado que, al detectar en el identificador de llamadas números que aparecen como privados, desconocidos o con ladas de otros Estados, prefieren ya no contestar.

“Creemos que la autoridad no ha podido detener las llamadas de extorsión, porque todos los días en Tapachula los empresarios están siendo objeto de ese delito”, abundó.

El Vicepresidente de la Coparmex también recalcó que a la par de eso, todos los días los empresarios están siendo objeto de asaltos a mano armada, y que “las autoridades tienen conocimiento de dónde se están desarrollando esos delitos y, por lo tanto, deberían de implementar tareas de prevención que no las estamos observando”.

Argumentó que las autoridades se han justificado diciendo que el número de policías que tiene Tapachula son insuficientes, “pero ese no es problema de la población, ni de los empresarios. Lo cierto es que estamos viviendo niveles de inseguridad muy altos, ya que el Ayuntamiento Municipal no ayuda en nada”.

Basado en datos de las mesas de seguridad en las que han participado, indicó que, en el caso de los robos de vehículos, los asaltos violentos y las extorsiones, ya son cosa de todos los días en Tapachula.

“Nos preocupa que es un año electoral y por lo tanto, pudiera desatenderse más el tema de inseguridad en esta región”, confesó al puntualizar en las llamadas de extorsión, les exigen a las víctimas que hagan depósitos bancarios o en centros comerciales. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello