Controlado en un 80% Fuego en Volcán Tacaná

* Cerrados Todos los Accesos a la Biosfera

Tapachula, Chiapas; 4 de Marzo.- Decenas de elementos de las fuerzas armadas, de autoridades de los tres niveles de Gobierno, rescatistas, bomberos y voluntarios, han sumado esfuerzos para combatir desde hace una semana, un incendio en la Reserva de la Biósfera del Volcán Tacaná, que hasta este domingo continuaba.

De acuerdo a Javier Jiménez, de Áreas Protegidas de la Semarnat, el incendio, que se calcula ya ha consumido cerca de treinta hectáreas, ha sido controlado en un 80 por ciento.

En esas tareas interinstitucionales y binacionales, se reconoció el respaldo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) de Guatemala.

Y es que desde la tarde del 27 de Febrero fue detectado el fuego en el paraje “El Encanto”, pero afortunadamente su rápido avance fue detenido porque se dio en una zona de cañadas.

En rueda de prensa desarrollada en las instalaciones de Protección Civil, Jiménez precisó que también se han realizado dos mil metros de guarda-rayas, que han ayudado a que el fuego no continúe avanzando.

De Guatemala llegaron 60 personas que se sumaron para realizar trabajos preventivos para que el fuego no siguiera avanzando, ya que amenazaba con cruzarse al vecino país, manifestó.

Dijo que los dos accesos al volcán están cerrados por seguridad y porque el incendio no es un espectáculo.

Por su parte, Allan Keny Martínez Quiñones, subdirector de incendios de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) de Guatemala, calificó de trascendental la cooperación binacional entre México y su país, toda vez que históricamente ha permitido importantes resultados, en esta ocasión fue el combate del fuego.

El funcionario guatemalteco precisó que, si es necesario, su Gobierno podría disponer de más personal para colaborar con su contraparte mexicana.

En tanto, el delegado regional de Protección Civil Estatal en la región Soconusco, Julio César Cueto Tirado, reconoció que el fuego no está extinguido, pero con todos los trabajos preventivos que se han realizado no avanzará.

A esas tareas se han sumado sobrevuelos para monitorear el fenómeno, pero no se han utilizado helicópteros para rociar agua porque en esa zona hay demasiadas bolsas de aire y el objetivo es no poner en riesgo al personal.

Por su lado, el Centro Estatal para el Control de Incendios Forestales informó que en Chiapas, de los siete incendios forestales registrados a partir del 27 de Febrero, cinco ya fueron sofocados y dos permanecen activos debido a las condiciones climáticas y orográficas del lugar.

Se informó que fueron controlados al cien por ciento dos incendios registrados en predios particulares de San Cristóbal de Las Casas; uno en el predio Alianza Campesina de Tuxtla Gutiérrez, ubicado en la zona de Las Cañadas; y otro más en el predio San Leoncio del municipio de Jiquipilas; asimismo, el que fue registrado en terrenos de la Reserva de la Biósfera “La Encrucijada”, municipio de Acapetahua.

Permanecen activos dos incendios forestales registrados en la región Soconusco. Uno de ellos es el registrado en terrenos nacionales, cercano al Área Natural Protegida Reserva de la Biósfera “El Triunfo”.

En las acciones de combate se encuentran brigadas de la Secretaría de Protección Civil y Protección Civil Municipal, pero debido a que el terreno presenta un alto grado de inaccesibilidad, se encuentra bajo observación para determinar otras acciones que eviten la propagación y lograr su control.

El incendio en el volcán Tacaná se localiza en un terreno de difícil acceso, por lo que se han dificultado las tareas de combate en las que participa personal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Conanp, Semahn, Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre otras instituciones.

También se incorporaron las brigadas rurales a esas tareas de combate, así como elementos de Comités de Prevención y Participación Ciudadana, una red comunitaria y de reacción inmediata, entre otros.

Cabe recordar que hace tres años un incidente similar causó grave daños a los ecosistemas del volcán Tacaná y por ello se había propuesto una serie de medidas para evitar que ocurriera de nuevo, pero algo falló. EL ORBE/Rodolfo Hernández González