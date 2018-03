Liberan la Prepa 3 y Reinician Clases

*La Dirección Sigue Acéfala.

Tapachula, Chiapas; 6 de Marzo.- El grupo de padres de familia que había decidido tomar las instalaciones de la Escuela Preparatoria No. 3, de esta ciudad, decidieron suspender su protesta y, con ello, se reiniciaron las clases desde la mañana de este martes.

Desde la semana pasada decidieron bloquear los accesos argumentando que sus hijos corrían peligro de enfrentamientos, luego de los problemas internos.

Desde entonces señalaban que no aceptaban la imposición del profesor Carlos Muñoz Morales, recién nombrado director de esa escuela, para ambos turnos.

Esa postura es apoyada por un grupo de docentes, padres de familia y alumnos, provocando diferencias internas.

Los opositores señalan que esa preparatoria cuenta con dos claves educativas, una para el turno matutino y la otra para el vespertino. Por lo tanto, señalan que se trata de dos escuelas distintas y cada una debe de tener su propio Director.

Hay además, otros señalamientos respecto al uso y destino de 1.6 millones de Pesos de las inscripciones, la ausencia constante de los maestros, entre otros.

Derivado de todo ello, se dio a conocer que Muñoz Morales aceptó este martes no tomar posesión del cargo, en tanto la Secretaría de Educación en Chiapas no resuelva la problemática.

Se espera que una comisión de funcionarios de esa dependencia arribe a la institución y abra una mesa de trabajo con todas las partes involucradas, se propongan soluciones, se eviten las confrontaciones y la suspensión de clases, se aclare el destino de los recursos y, sobre todo, que se proteja la integridad de los alumnos, padres de familia y docentes. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello