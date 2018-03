Las Organizaciones Campesinas Deben Pasar del Reclamo Social a la Propuesta Productiva

Cruz Alberto Uc Hernández, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de México, señaló que Chiapas enfrenta procesos importantes que se pueden superar no solo con acciones que ya se viene realizando, sino sobre todo en la organización social productiva, a efecto que los que producen cacahuate, rambután, mango y otras no solo produzcan más, sino vendan más hasta en el extranjero.

Para ello, los pequeños productores tienen que organizarse social y productivamente, sobre todo que hay muchas organizaciones que representan los intereses de los productores, pero que no han dado el salto de pasar del reclamo social a la propuesta productiva.

Invitó a los dirigentes de los productores indígenas y de la zona Selva donde se tiene rezago en materia de organización social productiva. Sigamos ejemplos de Costa Rica, Brasil y otros países.

En Chiapas hay organizaciones que están haciendo lo correcto, integrando cooperativas de pequeños productores para acopiar café y vender en el mercado internacional, pero son casos aislados, por lo que se requiere de hacer una alianza con los gobiernos para generar opciones viables de desarrollo para los pequeños productores, subrayó.

Siendo ex delegado de la Sagarpa en la entidad, destacó que este estado es tiene producción importante en varios productos del campo, tiene una gran fortaleza que se podrá aprovechar con la organización social productiva.

Indicó que Chiapas es un gran consumidor de granos no solo de maíz, sino de soya y sorgo, porque es uno de los tres estados principales productores de carne de cerdo, aves y huevos, pero no se produce para cubrir la demanda, se tiene que comprar cerca de 300 mil toneladas de maíz amarillo, cuando aquí se podrían producir. ASICh