Banco de Alimentos Blinda Apoyos Ante Proceso Electoral

Tapachula, Chiapas; 16 de Marzo.- En esta época de registros de candidatos o de coaliciones entre partidos políticos, muchas personas que desean participar hacen cualquier cosa por hacerse presentes ante la ciudadanía; entre los que se han manifestado por puestos de elección popular, llevan cubetas baratas de pintura, dan asesorías y campañas médicas, ayudan a actualizar documentos personales y otorgan materiales para la viviendas y despensas.

Es por eso que el Banco de Alimentos de Tapachula como asociación, cuida en que sus reuniones o entrega de productos de la canasta básica estén lejos de la propaganda política o religiosa, para no contaminar la confianza que tienen hasta el momento los beneficiados, afirmó la coordinadora Yadira Guadalupe Olaldes Hernández.

El mensaje que se les da a los beneficiarios es de no dejarse manipular por personajes de la política, a nombre de las despensas que se otorgan, dijo, porque los apoyos son sin colores partidistas, y el propósito es solo contribuir con las familias de escasos recursos.

Se hace la entrega en las comunidades, y se les acompaña al sitio donde son las familias beneficiadas con las despensas para no malinterpretar cada apoyo de estos productos de la canasta básica.

Señaló que también se tiene un sumo cuidado con los liderazgos de las colonias y comunidades, para ello, el Banco de Alimentos organiza comités en la que participan personas que son elegidas de manera democrática por los habitantes de la comunidad, para dejar en claro que no se tiene el trato directo con una persona, sino de todo el comité en su conjunto.

Los donadores empresarios del Banco de Alimentos, recomiendan que esta noble acción no se vincule con ninguna propaganda política y que los apoyos no se condicionen a un personaje o partido político, señaló.

Las despensas que otorga el Banco de Alimentos, dijo, tienen un costo 40 por ciento menor a lo que las familias pudieran gastar en cualquier autoservicio, además, cuenta con una dotación de los principales productos de la canasta básica que son entregados cada semana a las personas inscritas a este programa. Agencia Intermedios