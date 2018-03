No hay Nada qué Celebrar con la Expropiación Petrolera

*Asociación de Defensa de los Derechos del Ciudadano Huixtleco:

Huixtla, Chiapas; 18 de Marzo.- Este pasado domingo alrededor de las 10 de la mañana, en un conocido salón se llevó a cabo la asamblea mensual de la Asociación de Defensa de los Derechos del Ciudadano Huixtleco encabezado por Ramón García Matus, congregándose agremiados de los municipios de Villa Comaltitlán, Escuintla Acapetahua, Acacoyagua, Tuzantán, Huehuetán, Mazatán y Huixtla.

“Este 18 de marzo se celebra la expropiación petrolera, a 80 años de eso, no hay nada qué celebrar; ni la energía eléctrica ni el petróleo es de nosotros. La industria eléctrica está en manos de extranjeros, el petróleo ya no tiene el mismo valor económico” dijo García Matus.

“CFE sigue siendo nuestra, no nos estamos negando a pagar, tenemos un contrato con la Comisión Federal no con compañías extrajeras”, arengó; “sigamos luchando y no decaigamos, estén al pendiente con los cortes de energía eléctrica y el llamado que se les haga ante cualquier movilización, por los cortes de energía eléctrica y altas tarifas”, finalizó. EL ORBE/José Ángel López