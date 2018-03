Estudiantes Toman el ITT por Altos Costos de Cursos

Tapachula, Chiapas; 20 de Marzo.- Con el argumento de malos manejos y que no están dispuestos a pagarle a una escuela externa un curso de inglés, alumnos del Instituto Tecnológico de Tapachula (ITT), tomaron las instalaciones.

En representación de los inconformes, Luis Hernández, aseguró que se trata de un movimiento totalmente estudiantil, siempre el ITT les ha proporcionado un curso de inglés en seis niveles por la cantidad de 335 Pesos, pero ahora han contratado a la Escuela “Harmon Hall” para hacer el curso de 16 niveles por un costo aproximado de mil Pesos.

Aseguró que son alumnos de bajos recursos económicos, que se encuentran desgastados por los pagos de inscripciones y en estos momentos no están en condiciones de hacer otro desembolso, por lo que piden sea retirada la institución particular y que el Tecnológico les imparta el citado curso.

Hernández aseguró que la actual directora del ITT, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, pagó más de 120 mil Pesos para la acreditación de las carreras, situación que calificó de una mala inversión porque carecen de los talleres apropiados para su formación académica.

Reiteró su llamado a las autoridades educativas a nivel federal para que se atiendan las irregularidades y no se permitan más anomalías que afecten a los alumnos.

También se mostraron inconformes en contra del subdirector académico, Artemio Enríquez Espinosa; del subdirector de Servicios Administrativos, Delfino Cajica, y el jefe del Departamento de Ingeniería Electromecánica, Miguel Ángel Choy Romero. EL ORBE / Rodolfo Hernández González