Colonias del Sur Oriente de la Ciudad sin el Vital Líquido

Tapachula, Chiapas, 21 de marzo.- Habitantes de colonias del Sur Oriente de la ciudad denuncian que desde hace varios meses no tienen agua y el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap) no busca soluciones, pero el recibo sí llega de manera puntual.

Entre los denunciantes, Heriberto Pérez Damián, José Ángel Mendoza Ríos y Leopoldo González Gálvez, indicaron que en ese sector hay un proyecto de rehabilitación del sistema de agua en la colonia Carmen Maravillas, que fue iniciado hace más de cuatro meses y va bastante lento, en agravio de los usuarios.

Aseguraron que cada que llegan a protestar a las oficinas del Coapatap les mandan agua uno o dos días, pero de ahí nuevamente se quedan sin el suministro, situación que les provoca desgaste económico porque tienen que estar comprando viajes de agua, mientras que el pozo permanece obsoleto.

“Si hay manera de enviar agua, pero no lo hacen como resultado de la inoperatividad de Coapatap; los funcionarios de este organismo dicen que es culpa de Obras Públicas y allá dicen que es de Coapatap, es un peloteo donde los afectados son los usuarios”, agregó González Gálvez.

En promedio compran cada semana un tinaco de agua en 200 pesos y donde son familias numerosas el gasto es más, a lo que tienen que sumarle que el recibo se los envía de manera puntual y si no lo pagan les cobran recargo por reconexión, explicó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González