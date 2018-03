Reclamando Construcción de Aulas Bloquean Tramo Kilómetro 10-Metapa

Preparatoria “Manuel Velasco Suárez”

Tuxtla Chico, Chiapas, 21 de marzo.- Inconformes porque las autoridades no les construyen tres aulas, un centro de cómputo equipado y los baños, padres de familia de la escuela preparatoria “Manuel Velasco Suárez”, bloquearon la carretera que va del Kilómetro 10 a Metapa de Domínguez, a la altura de la parada “Los Cocos”.

El tesorero del Comité de Padres de Familia de la institución que se ubica en la colonia “Vicente Guerrero” de este municipio, Floriberto García Ruiz, precisó que en el año 2015 mediante el “Concurso federal de infraestructura para escuelas de nivel medio superior”, resultaron beneficiados con un presupuesto de 5 millones 750 mil pesos.

Recordó que en el 2016, junto con los representantes de las otras 12 escuelas beneficiadas, cada uno con su presupuesto, al ver que no había la ejecución del recurso, realizaron una protesta bloqueo en el municipio de Huixtla y tras la firma de una minuta fueron informados que a los de la preparatoria “Manuel Velasco Suárez” que únicamente les podrían autorizar 4 millones 312 mil 500 pesos, porque no les construirían un aula, pero ese documento ha sido cumplido.

El bloqueo que dio inicio a las de las 9 de la mañana, fue levantado a las 15:00 horas con una nueva promesa de parte de las autoridades, con el anuncio de los padres de familia que en caso de haber incumplimiento se posesionarán de la vía de comunicación por tiempo indefinido. EL ORBE / Rodolfo Hernández González