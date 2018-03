Sin Solución el Conflicto del ITT, Continúa Tomada la Escuela

Tapachula, Chiapas; 21 de marzo.- Por las acciones de protesta que mantiene un reducido grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Electromecánica al mantener tomadas las instalaciones del Instituto Tecnológico de Tapachula, directivos buscan dar solución a las demandas de los inconformes para no afectar el aprendizaje de la comunidad estudiantil.

La Directora el ITT, Rosa Aydé Domínguez Ochoa, dio a conocer que llegará una comisión del Tecnológico Nacional de México, que es el ente rector, para escuchar las inquietudes de los alumnos y así conocer el pliego petitorio que aún no han entregado de manera oficial a las autoridades de la institución.

Respecto a la supuesta imposición de un curso de inglés a través de una escuela particular, dijo que para elevar la calidad educativa de los alumnos se estableció un acuerdo de colaboración, el cual es opcional para quienes buscan mejorar el dominio del segundo idioma.

“Tenemos el acuerdo pero es de manera voluntaria y opcional para los alumnos, en ningún momento obligatorio, porque al interior de la institución opera el programa de inglés desde hace más de 30 años y seguirá, la otra es una alternativa que busca mejorar la calidad del inglés en los estudiantes”, sostuvo.

Detalló que como directivos no han recibido un pliego petitorio de manera oficial por los inconformes, por ello la comisión que viene a atender la problemática, escuchará las demandas y se espera que puedan ser atendidas y dejar de afectar a la comunidad estudiantil de otras carreras.

Sostuvo que son más de mil estudiantes los que ven afectadas sus clases por este pequeño grupo de inconformes, sin embargo se ha tratado que las actividades académicas programadas puedan cumplirse para que la afectación no sea mayor, y se espera que a la brevedad puedan ser liberadas las instalaciones.

Finalmente la directora del ITT, mencionó que se espera que para este jueves las instalaciones sean liberadas, y las clases puedan ser reanudadas, porque existe la disposición de directivos y de la comisión del TNM para atender las demandas de los estudiantes inconformes. Agencia Intermedios