Crece Malestar de Usuarios por la Escasez de Agua en sus Comunidades

*Habitantes de “Santa Cruz” Protestas Contra COAPATAP.

Tapachula, Chiapas; 22 de Marzo.- Por la escasez de agua que padecen desde hace tres meses, habitantes del fraccionamiento Santa Cruz, al suroriente de la ciudad, protestaron frente a las instalaciones del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap).

El Presidente del Comité de la Asociación Civil ‘El Aguinal’ del fraccionamiento Santa Cruz, Fernando de la Cruz Orozco, señaló que es lamentable que ni el presidente Neftalí del Toro Guzmán ni el director del Coapatap, Mario Alfonso Ramírez Álvarez, atiendan la problemática que afecta a las familias que no reciben el vital líquido, pero sí de manera puntual el recibo de cobro por un servicio que no les brindan y el que no paga le aplican un cargo por reconexión.

Aseguró que todo se debe a la inoperatividad de ese organismo que no ha podido poner en marcha un proyecto de rehabilitación del sistema de agua potable, toda vez que los trabajos van demasiados lentos.

Al menos en la colonia que representa, son 431 familias que carecen del vital líquido y tienen que comprar en promedio un tinaco de 1,100 litros de agua en 200 Pesos cada semana, dijo, y hay caso en los que son hasta dos, dependiendo del número de integrantes en cada casa, y cuando llega el recibo ni siquiera les aplican algún descuento.

De la Cruz Orozco manifestó que no les están dejando otra opción que realizar manifestaciones callejeras, para lo cual ya ha convocado a los Presidentes de las diversas colonias del suroriente de la ciudad que padecen la misma problemática, porque de lo contrario no les harán caso.

Denunció que hay un proyecto de rehabilitación del pozo de Carmen Maravillas, pero no avanza, apenas instalaron la bomba, ahora el argumento es que no hay transformador y por lo tanto, no pueden suministrarles el servicio de agua y terminan echándose la bolita entre Coapatap e Infraestructura Municipal, por lo que pidió que agarren seriedad y se pongan a trabajar. EL ORBE / Rodolfo Hernández González