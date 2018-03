Exigen Rehabilitar Cableado Donde Colono Murió Electrocutado

Tapachula, Chiapas; 22 de Marzo.- Es urgente la intervención de las autoridades para que se rehabilite la red eléctrica de la colonia Rivera Maya donde el pasado miércoles una persona falleció electrocutada, precisó la presidenta de la Asociación ‘Solo Dios por la Libertad y Justicia’, Patricia Figueroa Hernández.

Lamentó que sus peticiones no han sido atendidas y ya hubo el primer muerto a causa de esa problemática que ha sido generada por los autonombrados líderes Romeo Ibarra Espinosa y Ángel Ibarra Tercero, quienes no han permitido que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ingrese a realizar los trabajos porque ellos, de manera indebida, cobran por el servicio.

Dijo que el infortunado hombre, Antelmo Roblero Rodríguez, llegó de trabajar y al ver que en su casa no tenía luz se le hizo fácil tratar de reparar el desperfecto, pero no se percató que un cable de alta tensión estaba mal acomodado y le dio la descarga.

Antelmo dejó siete niños en la orfandad y su esposa Ilse Cleotilde Rodríguez Díaz clama justicia, toda vez que, aseguró en entrevista, los citados “líderes” siempre les han pedido dinero para reparar el cableado y colocar postes, pero nunca han cumplido y no se sabe dónde está el recurso.

Entrevistada en la Fiscalía de Migrante, a donde llegó a pedir apoyo en los trámites para poder trasladar el cuerpo de su marido a Guatemala, señaló que no sabe qué pasará con ella y su lote, toda vez que teme ser desalojada por los citados “líderes”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González