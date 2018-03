Por Falta de Perfil Académico Rechazan a Director en la Prepa 3

*Exigen Solución a la Sría. de Educación. Han Cambiado a Tres.

Tapachula, Chiapas; 22 de Marzo.- Nuevamente fue tomada la Escuela Preparatoria número tres del Estado porque ya les habían asignado una Directora y de un día para otro les designaron uno nuevo.

La madre de familia Leticia Elizabeth Campos Camarillo dijo que nuevamente les impusieron un Director que no cuenta con el perfil académico ni es evaluado, y lamentó que la Secretaría de Educación esté haciendo un jugueteo, provocando conflictos en lugar de buscar soluciones y acuerdos.

Dijo que la directora que les habían designado, Katia Josefina Avendaño Pérez, cuenta con el perfil y es una docente evaluada y este jueves se encontraron con la noticia que les habían enviado a otro, a José Domingo Rizo, de quien aseguró, no es evaluado y está vinculado a los paros magisteriales.

Explicó que mientras no haya una solución concreta determinaron tomar las instalaciones por tiempo indefinido y exigen a la Secretaría de Educación que ya deje de imponer a incondicionales y pidieron la cabeza del subsecretario de Educación Media Superior, Eduardo Velázquez y del delegado de Preparatorias en la región Soconusco, Víctor Moreno, que solamente han manoseado el asunto, porque además, el Comité de Padres que se autonombró cobró las cuotas de inscripción, pero no ha pagado los recibos del consumo de agua y electricidad.

Campos Camarillo informó que el sábado a las nueve de la mañana habrá una asamblea para informar las acciones a seguir y solamente podrán ingresar padres de familia y tutores con una identificación oficial, del turno matutino.

Por su parte, Janeth Argüello Ramos, en representación de los docentes del turno matutino, repudió la imposición y se pronunció porque la institución educativa cuente con un Director evaluado para cada turno, toda vez que prácticamente se trata de dos escuelas con su respectiva Clave de Centro de Trabajo y Delegación Sindical.

Anteayer, el Subsecretario de Educación de Preparatorias convocó a una reunión con la participación de cinco docentes del turno matutino y cinco del vespertino, y después de más de diez horas no llegaron a alguna conclusión, y este jueves les avisan que hay un nuevo Director sin que exista el consenso de los maestros y los padres de familia, por lo que lamentó que se dé una nueva imposición.

Desde hace varias semanas han estado impartiendo sus clases bajo protesta y lamentó que las autoridades educativas no actúan con responsabilidad, manifestó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González