Incrementa Inseguridad en el Soconusco por Porosidad de la Frontera Sur

* Faltan Mejores Estrategias Policiacas.

Tapachula, Chiapas; 24 de Marzo.- Es preocupante que por la porosidad de la frontera persista el ingreso de personas que vienen a delinquir, situación que provoca el incremento de la ola delictiva y afecta severamente la economía de la población y del comercio, afirmó Pedro Pablo Scott Ramos, presidente del Frente Cívico Popular del Soconusco.

Precisó que es alta la afluencia de personas que vienen de Centroamérica que tienen antecedentes penales y vienen a delinquir o vienen huyendo de sus países porque han cometido delitos y aquí vienen continuar con ese tipo de actividades ilícitas, “nos pronunciamos porque haya un mejor desempeño de las funciones policiacas de los tres órdenes de gobierno, porque no vemos que se avance en materia de seguridad, todos los días hay robos, asaltos, homicidios, personas lesionadas al oponerse a ser asaltados, todo esto es preocupante”.

Muchos de los que ingresan con toda libertad a territorio mexicano por los diversos pasos informales, son integrantes de algunas bandas delictivas como la Mara Salvatrucha, que vienen a establecerse en las colonias populares donde además de cometer atracos y provocar zozobra, como ocurre en diversos asentamientos que se ubican en la zona Surponiente de la ciudad donde hasta se han agarrado a balazos con saldo de varios heridos y muertos, enganchan de manera fácil a jóvenes inexpertos o con problemas en casa para que se pasen a sus filas, explicó.

Se hace necesario que se tomen medidas porque de lo contrario se siguen incrementando los índices delictivos y de pobreza, no hay un desarrollo económico ni una seguridad para invitar empresas que inviertan en el Soconusco, sobre todo tomando en cuenta que funcionará la Zonas Económica Especial, dijo.

“Hay una deficiencia en cuanto a inteligencia policiaca, porque no se necesita tener 10 mil o 20 mil policías, lo que se requiere es tener capacidad para poder detectar las células de delincuentes, y en ese aspecto vemos con preocupación que los agentes policiacos no tienen capacidad para hacer ese tipo de investigaciones para poder penetrar las madrigueras de los delincuentes y agarrarlos in fraganti, porque si bien es cierto que no puede haber un policía por cada ciudadano, sí debe haber materia gris para detectar a los criminales”, agregó Scott Ramos.

Señaló que desgraciadamente el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio tampoco está ayudando en mucho porque los funcionarios encargados no están preparados o muchos podrían estar inmersos con la delincuencia a causa de la corrupción, porque hay casos donde el bandido formula una acusación y le hacen más caso que a la persona pacífica que anda por las calles o a quien ha sido víctima. EL ORBE / Rodolfo Hernández González