Centro Histórico Convertido en Basurero y Baño al Aire Libre

Las fuentes dejaron de funcionar debido a la falta de mantenimiento.

* También Abunda la Prostitución.

Tapachula, Chiapas; 25 de Marzo.- El Centro Histórico de esta ciudad está convertido en baños públicos, zona de prostitución, área de operaciones de la delincuencia que roba celulares y cadenas, así como de los que se dedican a la comercialización de droga al menudeo, denunció Octavio García Mazariegos, presidente del Grupo Factor Soconusco.

Pareciera ser que las autoridades no se dan cuenta de las condiciones paupérrimas en las que se encuentra sumergido el primer cuadro de la ciudad que lejos de dar orgullo por tener historia, da vergüenza cuando la gente viene de visita o a realizar sus compras, se llevan una mala imagen, explicó.

Desde hace tiempo la fuente central del parque “Miguel Hidalgo, que era un atractivo visual y auditivo, por sus colores de luces y la música de Huapango, ahora sólo permanece como un criadero de mosco transmisor de vectores por el abandono en la que la tienen las autoridades, “ojalá y las próximas autoridades se preocupen por su rehabilitación”.

Propuso que si el Presidente Municipal argumenta que no tiene fondos para su mantenimiento, que se busquen alternativas a través de la iniciativa privada para que sigan funcionando las fuentes y sean un atractivo para propios y extraños.

García Mazariegos indicó que otro de los abandonados es el parque de “Las Etnias” y sus fuentes, que da vergüenza con solo caminar por ahí, porque lo primero que se percibe es el mal olor que genera el orín y el excremento de los teporochos y de gente irresponsable que lo ha tomado como baño público ante el desinterés de las autoridades municipales, lo cual daña la imagen de la ciudad, lo más lamentable es que no se atiende a pesar de estar a la Presidencia Municipal.

En las fuentes inservibles se estanca el agua de la lluvia y crea un caldo de cultivo para enfermedades como el Dengue, la Chikungunya y el Zika, precisó.

Es lamentable esta situación, sobre todo porque por este sector del Centro Histórico pasan al día miles de personas, esto es un foco rojo de infección, por lo que se hace necesario que el ayuntamiento de Tapachula atienda esta problemática de insalubridad.

“Puede observarse que en las noches hay migrantes y diversas personas que llegan a drogarse y hasta algunos vándalos que han convertido el primer cuadro de la ciudad en su centro de operaciones para delinquir, por lo que aparte de solicitar la higiene es necesario que haya una limpieza de malandracos y de quienes llegan a ejercer la prostitución”, aseguró.

El también abogado dijo que se necesita vigilancia policiaca permanente, debido al abandono en que se encuentra el parque de “Las Etnias”, el cual anteriormente tenía en funcionamiento la cascada, habilitada con luces multicolores y su fuente central, actualmente, las personas no pueden visitarlo y disfrutar de un buen descanso porque es insoportable el olor a orines y heces y en las mismas condiciones se encuentra el teatro al aire libre del parque central “Miguel Hidalgo”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González